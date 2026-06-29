Rio segue com estimativa de déficit bilionário para os próximos anos

Apesar da promessa do governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, de fechar as contas em 2026 no azul, para os próximos anos segue a estimativa de déficit no estado. Pelo Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que será votado nesta terça-feira, 30, pela Alerj, a projeção negativa para 2027 é de R$ 13 bilhões. O Executivo calculou receitas de R$ 120 bilhões, enquanto as despesas somam R$ 133 bilhões.

Para os anos seguintes, a estimativa muda pouco – a previsão de déficit para 2028 é de R$ 12,9 bilhões, enquanto para 2029, de R$ 13,8 bilhões.

Couto já anunciou que espera terminar este ano com superávit de R$ 5 bilhões. A matemática contraria a projeção inicial para 2026, de déficit de R$ 19 bilhões. “Quando fiz a promessa, todo mundo se assustou. O fato é que o governo anterior havia previsto despesas muito acima das receitas”, declarou o governador a VEJA. Ele diz que conta com a inclusão do Rio Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), do governo federal; com o aumento da receita de royalties e também com o alívio gerado pelos cortes na máquina, tanto de contratos quanto de pessoal.

A votação do PLDO amanhã na Assembleia será rem redação final. Esta terça será o último dia de trabalho dos deputados antes do recesso. O projeto enviado pelo Executivo recebeu modificações: foram aprovadas de forma integral ou parcialmente 321 das 489 emendas apresentadas pelos parlamentares.

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Na sessão desta terça, os deputados também votarão 26 vetos do Executivo, o projeto que altera as regras de emendas individuais impositivas e 430 homenagens.