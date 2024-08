Rio: Paes sobe a Penha com aliados, enquanto Ramagem se apresenta a eleitores na Central

O primeiro dia de campanha no Rio começou com Eduardo Paes (PSD) subindo a Igreja da Penha com aliados e Alexandre Ramagem (PL) se apresentando a eleitores da Central do Brasil ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL). O prefeito, que tenta a reeleição, manteve a tradição herdada do ex-prefeito Cesar Maia e encarou os 365 degraus da Penha, na companhia da mulher, Cristine, e do seu vice, Eduardo Cavaliere. Outros políticos ligados Paes também participaram da agenda, como o deputado Pedro Paulo (PSD), que era a primeira opção do prefeito para vice, e o deputado federal Otoni de Paula (MDB), que decidiu fazer campanha para o político do PSD junto aos evangélicos, despertando a ira de bolsonaristas. “O respeito a fé do próximo é uma virtude divina”, postou o parlamentar, em vídeo com Paes citando trechos bíblicos no altar da Penha.

Entre os que também marcaram presença estão o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (PSD), e a vereadora Tainá de Paula (PT), que corriam por fora para ocupar a vaga de vice na chapa. Paes acabou decidindo por Cavaliere, de olho na possibilidade de ter que deixar a um aliado no comando da prefeitura em 2026 para disputar a eleição a governador.

Na Central do Brasil, Ramagem, distribuiu adesivos em que aparece ao lado de Jair Bolsonaro – numa tentativa de enfrentar o desconhecimento colando sua imagem à do ex-presidente. Nas redes, ele começou o dia em postagens com a pergunta: “Quem é esse cara?”. “O PT detesta, os bandidos temem, os corruptos odeiam. Por isso, ele não teve nenhum votos nas cadeias. O Rio se pergunta: quem é esse cara? Chegou o Ramagem, o candidato do Bolsonaro”, diz uma voz feminina em um dos vídeos.

Tarcísio Motta (PSOL) faz nestamanhã caminhada no Centro da cidade, entre a Avenida Rio Branco e o Buraco do Lume, reduto histórico da esquerda carioca. É esperada a presença do deputado Lindbergh Farias, liderança do PT no Rio que declarou apoio a Tarcísio. O PT, oficialmente está com Paes.