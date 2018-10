Os candidatos ao governo do Rio fazem na noite desta terça-feira (2) o último debate antes do primeiro turno, no próximo dia 7 de outubro. O encontro acontece nos estúdios da rede Globo. Romário (Podemos) foi o primeiro a subir no palco. Ele conversava com seu assessor econômico e nome para a Fazenda, Guilherme Mercês.

Será o segundo debate sem a presença de Anthony Garotinho (PRP), barrado da campanha por decisão do TSE.

Eduardo Paes e Indio vão ficar sentados lado a lado. Eles vinham trocando farpas nos últimos encontros, mas conversavam amigavelmente antes do início deste debate.

Veja a seguir o que aconteceu nos bastidores e durante o encontro.

Chama a Márcia

Ao escolher um candidato para responder sobre corrupção, Eduardo Paes decidiu “chamar a Márcia (Tiburi)”. Em seguida, riu, disse que não era Marcelo Crivella — numa reunião com pastores, o prefeito disse que, para resolver demandas na saúde, eles deveriam procurar uma assessora chamada Márcia.

Presidiários

Eduardo Paes ironizou Márcia Tiburi (PT), que lamentou a ausência de Garotinho no debate — o ex-governador está impedido de disputar a eleição por determinação judicial. Paes disse que ela, ao citar Garotinho, mostrava que gostava mesmo de presidiários, numa referência ao ex-presidente Lula.

É lógico

Numa resposta a Indio da Costa (PSD) sobre segurança pública, Tarcísio Motta (PSOL) falou sete vezes a palavra “lógica” em expressões como “lógica de guerra”.

Farpas

Wilson Witzel (PSC) e Indio da Costa (PSD) protagonizaram a primeira troca de acusações. O primeiro disse que o adversário era investigado em vários casos e, portanto, não teria como combater a corrupção. Na resposta, Indio o chamou de mentiroso.

Dobradinha

Ex-companheiros no PMDB, Eduardo Paes (DEM) e Pedro Fernandes (PDT) fizeram uma dobradinha no primeiro bloco do debate. Um escolheu o outro para responder à sua pergunta. Nenhum deles pegou pesado.

Reconhecimento facial

Pedro Fernandes (PDT) disse durante o debate que implantará um sistema de “reconhecimento facial”… de placas de carros!

Troca de roupa

Cerca de uma hora e meia antes do início, uma produtora da Globo tentou fazer com que a dirigente sindical Virgínia Berniel, assessora de Marcia Tiburi (PT), trocasse de blusa: ela foi com roupas vermelhas. A produtora tinha em mãos blusas azuis, pretas e cinzas. Ela alegou que não eram permitidas na plateia cores que remetessem a partidos ou que não tivessem tons neutros. Virginia não aceitou fazer a troca.

‘Mamãe, tô na Globo’

Pouco antes do início do debate, Tarcísio Motta (PSOL) fez várias selfies no palco.

Economia e saúde

Nos bastidores, Washington Quaquá, presidente do PT-RJ, disse que insistiu para a campanha de Fernando Haddad trocar pautas identitárias (mulheres, negros, LGBTs) por temas ligados à economia e à saúde. Acha que esses tópicos podem ser mais relevantes para marcar diferenças com Jair Bolsonaro. “É preciso mostrar que ele votou pelo teto de gastos, que o vice dele é contra o 13º salário”, exemplificou.

Todos de branco, menos um

Os seis homens que disputam o governo do Rio adotaram um figurino-padrão. Todos foram usando blazer escuro e sem gravata. Com exceção de Eduardo Paes, todos optaram por camisas brancas (o ex-prefeito foi de azul).

Com Fernando Molica e Luisa Bustamante