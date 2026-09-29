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Política

Ricardo Salles nega acordo por cargo e atribui desistência no Senado a trava contra Tebet e Marina

Ex-ministro alinha discurso com Palácio dos Bandeirantes para blindar eleitorado conservador contra a esquerda

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 13h30
Dois homens conversam em primeiro plano, um de camiseta azul com Tarcísio é 10 Confirma e outro de camisa branca gesticulando, com fundo de pessoas embaçadas
Tarcísio e Salles durante gravação sobre desistência de integrante do Novo (Tarcísio de Freitas /Instagram/Reprodução)
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Ricardo Salles nega acordo por cargo e atribui desistência no Senado a trava contra Tebet e Marina Priorize VEJA no Google

O ex-ministro e deputado federal Ricardo Salles (Novo) nega que sua desistência da disputa ao Senado por São Paulo esteja atrelada a promessas de cargos em uma eventual nova gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou ao apoio do governador para a Prefeitura da capital em 2028, quando Ricardo Nunes (MDB) encerrará o segundo mandato.

Ao Radar, Salles afirmou que a decisão de deixar o pleito foi alinhada diretamente com o líder do Executivo estadual para evitar a divisão de votos da direita diante da presença das ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) na corrida pelas duas vagas. “A minha decisão em conjunto com o Tarcísio foi pensando numa forma de diminuir as chances das duas candidatas do PT de ganharem cadeiras no Senado. Nada além disso”, declarou o parlamentar.

Esta não é a primeira vez que Salles recua em uma corrida eleitoral. Nas eleições municipais de 2024, ele tentou viabilizar sua candidatura à Prefeitura da capital em duas oportunidades — primeiro em 2023, quando esbarrou no veto do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e depois em 2024, ao tentar trocar de legenda sem o aval da cúpula partidária.

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Com a saída da disputa, o ex-ministro do Meio Ambiente declarou apoio ao deputado federal Guilherme Derrite (PP) e ao ex-presidente da Alesp André do Prado (PL) — este último, alvo de críticas recorrentes do próprio Salles ao longo da campanha. Caberá à dupla endossada pelo Palácio dos Bandeirantes barrar a vitória das representantes do governo federal para a Casa Alta no maior colégio eleitoral do país.

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