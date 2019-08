Ricardo Salles é internado em hospital em Brasília

O ministro de Meio Ambiente Ricardo Salles está internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília. De acordo com relatório médico divulgado na manhã desta quarta-feira, 28, Salles deu entrada no local ontem com quadro de mal-estar. O ministro apresenta quadro clínico estável e não teve intercorrências clínicas durante a noite.

Ainda segundo as informações, Salles não apresentava sintomas no momento quando foi admitido na Unidade de Emergência do hospital mas, mesmo assim, “a equipe assistente optou pela internação hospitalar para a realização de exames de rotina”.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou, na saída do encontro com presidente chileno Sebastian Piñera, que está em contato com o ministro e que Salles está bem. “Ele tá bastante jovem, sei que isso não tem idade. Mas ele não tá na pilha de nervos nessa situação, tá muito bem, estamos conversando, é uma pessoa excepcional”, disse.