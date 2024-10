Ricardo Nunes vota, acompanhado por Tarcísio de Freitas: “otimismo”

Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo 27, por volta das 10hs, na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva, no bairro de Socorro, zona sul da capital. Ele chegou acompanhado pelo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), seu vice, Mello Araújo e sua esposa Regina Carnovale Nunes, além do vereador Milton Leite e Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas.

“A expectativa é muito boa, acompanhamos nestes últimos dias uma energia muito positiva da população. Mas lógico temos que aguardar as urnas consagrarem o novo prefeito, espero que seja o nosso trabalho. Não vou negar que estamos muito otimistas”, disse Nunes, em pronunciamento logo após a votação.

Nunes deve acompanhar Tarcísio até seu colégio eleitoral na região do Morumbi, também na zona sul da cidade e, em seguida, a votação de Tomás Covas, de Mello Araújo e da esposa, Regina. Após as votações, o atual prefeito acompanhará a apuração no Clube Banespa, em Santo Amaro. “Não queremos atrapalhar o trânsito, em caso de vitória”, afirmou.

Guilherme Boulos

Pouco mais cedo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que disputa à prefeitura contra Nunes, votou no CEU Campo Limpo, também na zona sul da cidade de São Paulo. O psolista votou acompanhado de sua vice, a ex-prefeita Marta Suplicy e dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas). “O que tá em jogo nessa eleição é se São Paulo vai dar uma chance pra mudança. O nosso adversário teve a chance dele durante três anos e meio e não fez. O que eu e a Marta Suplicy, minha vice, estamos pedindo é uma chance pra São Paulo, uma chance pra todos vocês que vão às urnas hoje”, disse Boulos na saída do local de votação.

“Eu quero pedir a todos os cidadãos de São Paulo: não depositem medo na urna. Urna é lugar de esperança. Depositem sonho porque você vai definir os próximos quatro anos da cidade. Se vai melhorar o transporte publico, se vai acabar a fila no SUS, se vai melhorar a educação dos seus filhos, é isso definitivamente o que tá em jogo hoje nessa eleição”.