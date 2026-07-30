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Política

Ricardo Couto amplia agenda de direitos humanos com subsecretaria LGBTQI+

Nova estrutura criada por desembargador que governa interinamente o Rio ficará vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 17h19
.Palácio Guanabara, sede do governo do Rio: déficit nas contas para os próximos anos
Palácio Guanabara, sede do governo do Rio. (Tomaz Silva/Agência Brasil)
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Ricardo Couto amplia agenda de direitos humanos com subsecretaria LGBTQI+ Priorizar nos meus resultados Google

O desembargador Ricardo Couto, governador interino do Rio de Janeiro, criou a Subsecretaria de Políticas LGBTQI+, em mais um movimento que mostra o magistrado tentando imprimir uma marca própria à gestão-tampão, para além da tarefa inicial de apenas tocar a máquina pública após a saída de Cláudio Castro. A nova estrutura ficará vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 30, como parte de uma reestruturação administrativa da pasta. Segundo o governo, a mudança será feita sem aumento de despesa para o estado. O ajuste das contas é a principal bandeira do desembargador.

A subsecretaria será responsável por planejar, coordenar e articular políticas públicas voltadas à população LGBTQI+. A nova estrutura também passa a incorporar as ações do Programa Rio Sem LGBTIfobia, em funcionamento há mais de dezesseis anos, que oferece atendimento especializado, acolhimento e orientação por meio de uma rede de equipamentos e serviços estaduais.

O comando ficará com Ernane Alexandre, que atuava na Superintendência de Políticas para a População LGBTQIA+. A reestruturação também criou a Subsecretaria Geral, responsável por coordenar e integrar as ações das demais subsecretarias da pasta.

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