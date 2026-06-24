Reunião entre Lula e Jaques pode definir futuro de líder do governo no Senado
Encontro com presidente pode sacramentar saída de senador baiano de cargo estratégico no Senado
Quase uma semana após ser alvo de uma operação da PF, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, deve ter uma conversa decisiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre seu futuro político nesta quarta-feira.
Tanto integrantes do Palácio do Planalto quanto correligionários de ambos apostam que o encontro representará o capítulo final de Jaques à frente do cargo estratégico.
A avaliação é que Jaques terá que ser sacrificado para não contaminar a campanha de Lula à reeleição.
Fora do posto, ele não apenas blindaria o presidente como também poderia se dedicar a sua defesa para evitar impactos em suas pretensões de ser reeleito ao Senado.
Antes da reunião com Lula, o líder do governo deve se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para agradecer pelo apoio público dado pelo amapaense a ele horas após a operação da PF.