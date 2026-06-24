Reunião entre Lula e Jaques pode definir futuro de líder do governo no Senado

Quase uma semana após ser alvo de uma operação da PF, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, deve ter uma conversa decisiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre seu futuro político nesta quarta-feira.

Tanto integrantes do Palácio do Planalto quanto correligionários de ambos apostam que o encontro representará o capítulo final de Jaques à frente do cargo estratégico.

A avaliação é que Jaques terá que ser sacrificado para não contaminar a campanha de Lula à reeleição.

Fora do posto, ele não apenas blindaria o presidente como também poderia se dedicar a sua defesa para evitar impactos em suas pretensões de ser reeleito ao Senado.

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Antes da reunião com Lula, o líder do governo deve se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para agradecer pelo apoio público dado pelo amapaense a ele horas após a operação da PF.