Réu por improbidade, suplente de Maluf toma posse na Câmara

Suplente de Paulo Maluf (PP-SP), afastado de seu mandato na Câmara, o deputado Junji Abe (PSD-SP) tomou posse nesta quarta-feira (21). Preso desde dezembro no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, Maluf foi afastado por decisão do presidente da Casa Rodrigo Maia (DEM-RJ). A substituição é por tempo indeterminado.

Ex-prefeito de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, Abe foi enquadrado da Lei da Ficha Limpa em 2014, após uma condenação em segunda instância, mas recorreu e conseguiu garantir o registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ele também responde a processos na Justiça estadual por improbidade administrativa. Uma das acusações é por fraude em licitação do transporte público de Mogi das Cruzes. Outra, em que teve os bens bloqueados, trata de superfaturamento em contratos com empresas de alimentação. Abe nega todas as acusações.

Maluf

Maluf foi condenado a sete anos e nove meses de prisão por irregularidades cometidas quando ele era prefeito de São Paulo. Em dezembro, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que político deveria começar a cumprir a pena em regime fechado e determinou a cassação de seu mandato.

Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a Mesa Diretora deve avaliar em breve a ordem. O deputado, no entanto, entrou como uma ação no STF para garantir a competência da Casa para cassar mandatos — função que, segundo o regimento da Câmara, cabe ao Plenário.

(com Agência Brasil e Estadão Conteúdo)