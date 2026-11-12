Retotalização dos votos a deputado estadual no Rio atinge o PL

Devido a alterações na situação jurídica de candidatos a deputado no Rio, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) retotalizou nesta quinta-feira, 12, os votos. Luiz Antonio Martins (Federação PSDB/Cidadania), que chegou a ter o registro barrado, foi eleito no processo e vai para o seu quarto mandato na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Com o novo cálculo, o PL – que elegeu a maior bancada para a Casa – acabou perdendo uma cadeira, a de Felipe Tropa. O partido passa de 21 para 20 deputados na próxima legislatura.

Não houve mudança de cadeira para o cargo de deputado federal no Rio. O desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE, explicou que a retotalização foi necessária após 26 candidatos a deputado federal e a deputado estadual terem sua condição alterada para deferimento ou indeferimento. Eles concorreram sub judice.

Não estão descartados novos cálculos dos votos, já que há candidatos ainda aguardando julgamento no Tribunel Superior Eleitoral (TSE). Entre eles, está Márcio Canella (União Brasil), que se encontra preso e foi o segundo mais votado para a Alerj. A mudança no quadro de parlamentares reflete o impacto da atualização matemática dos quocientes eleitoral e partidário.

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Segundo turno

Durante o processamentos dos votos nesta quinta, Mello Tavares abordou a polêmica discussão sobre a eleição a governador no Rio. Ele informou que o TRE-RJ cumprirá eventual decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determine a realização de segundo turno para o cargo. O magistrado ressaltou ainda que, em caso de decisão nesse sentido, o tribunal deverá contar com o apoio e suporte do TSE.

A defesa do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) foi ao Supremo pedir a suspensão dos efeitos da decisão do TSE que anulou a votação de Garotinho (Republicanos). Sem os votos do ex-governador no cálculo eleitoral, o TRE proclamou Douglas Ruas (PL) eleito em primeiro turno.

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O caso está no STF com o ministro Cristiano Zanin, que deve tomar uma decisão em 15 dias, como sinalizou nos bastidores da Corte.