Retotalização de votos a deputado no Rio pode alterar eleitos para Alerj

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) realizará na próxima qunta-feira, 12, a retotalização dos votos para deputado federal e deputado estadual, o que poderá alterar a distribuição de cadeiras com uma nova lista de eleitos e suplentes. No processo, serão recalculados os quocientes eleitoral e partidário. A medida ocorre por causa de decisões recentes da Justiça Eleitoral que modificaram a situação jurídica de alguns candidatos, cujos registros passaram a ser deferidos ou indeferidos.

Entre os casos está o de Cristiane Brasil (DC), que concorreu ao cargo de deputada federal. Ela teve o registro barrado pelo TRE, recebeu apenas 237 votos, e depois da votação foi liberada por decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) André Mendonça.

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Mudanças à vista para Alerj

Na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), com 70 cadeiras, há a expectativa de mudanças na lista de eleitos. O ex-deputado Luiz Antônio Martins (PSDB) contou com mais de 24 mil votos para a Casa e conseguiu a liberação da sua candidatura pelo TRE após o pleito. Com o recálculo, ele tem chance de conquistar uma vaga na Alerj, já que a federação PSDB-Cidadania alcançou mais de 221 mil votos. A votação de Paulo Melo (União) também entrará na retotalização porque o TSE reconheceu a validade da sua candidatura a deputado estadual. O ex-presidente do Legislativo fluminense concorreu sub judice e obteve mais de 33 mil votos, mas não foi eleito.

De acordo com o TRE, se enquadram no contexto candidatos que concorreram como “deferido com recurso” ou “indeferido com recurso” e que, após o trânsito em julgado, estão em situação de “deferido” ou “indeferido”.