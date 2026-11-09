🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

Retotalização de votos a deputado no Rio pode alterar eleitos para Alerj

Decisões da Justiça Eleitoral sobre candidaturas levarão a recálculo dos quocientes eleitoral e partidário

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 16h56 | Atualizado em 9 nov 2026, 16h59
Plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro: deputados esperam mais ações da PF
Plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro: lista de eleitos pode mudar com retotalização dos votos (Reprodução/VEJA)
Continua após publicidade
Retotalização de votos a deputado no Rio pode alterar eleitos para Alerj Priorize VEJA no Google

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) realizará na próxima qunta-feira, 12, a retotalização dos votos para deputado federal e deputado estadual, o que poderá alterar a distribuição de cadeiras com uma nova lista de eleitos e suplentes. No processo, serão recalculados os quocientes eleitoral e partidário. A medida ocorre por causa de decisões recentes da Justiça Eleitoral que modificaram a situação jurídica de alguns candidatos, cujos registros passaram a ser deferidos ou indeferidos.

Entre os casos está o de Cristiane Brasil (DC), que concorreu ao cargo de deputada federal. Ela teve o registro barrado pelo TRE, recebeu apenas 237 votos, e depois da votação foi liberada por decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) André Mendonça.

Continua após a publicidade

Mudanças à vista para Alerj

Na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), com 70 cadeiras, há a expectativa de mudanças na lista de eleitos. O ex-deputado Luiz Antônio Martins (PSDB) contou com mais de 24 mil votos para a Casa e conseguiu a liberação da sua candidatura pelo TRE após o pleito. Com o recálculo, ele tem chance de conquistar uma vaga na Alerj, já que a federação PSDB-Cidadania alcançou mais de 221 mil votos. A votação de Paulo Melo (União) também entrará na retotalização porque o TSE reconheceu a validade da sua candidatura a deputado estadual. O ex-presidente do Legislativo fluminense concorreu sub judice e obteve mais de 33 mil votos, mas não foi eleito. 

De acordo com o TRE, se enquadram no contexto candidatos que concorreram como “deferido com recurso” ou “indeferido com recurso” e que, após o trânsito em julgado, estão em situação de “deferido” ou “indeferido”. 

Siga
Publicidade
TAGS:
Alerj - Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
deputado estadual
deputado federal
Justiça Eleitoral
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).