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A PF concluiu o inquérito sobre a compra de respiradores fantasmas na pandemia pelo Consórcio Nordeste e indiciou 17 pessoas. Rui Costa ficou de fora da lista final, a despeito de delação que relata blindagem ao ex-governador no desvio de 48 milhões de reais. Entenda os detalhes do caso.

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Depois de mais de seis anos de investigação, a Polícia Federal encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) as conclusões finais sobre o escândalo dos respiradores, episódio ocorrido durante a pandemia de Covid-19 em que o Consórcio Nordeste, na época presidido pelo então governador da Bahia Rui Costa (PT), mas ignorou depoimentos tomados ao longo do inquérito que indicavam uma possível blindagem ao nome do político.

Quando o coronavírus se alastrava pelo país, os nove estados do Nordeste resolveram comprar 300 respiradores hospitalares para atender os infectados, pagaram antecipadamente 48 milhões de reais pelos equipamentos e emitiram nota fiscal atestando que todos haviam sido entregues “em perfeitas condições”. O problema: os ventiladores sequer existiam e, portanto, nunca chegaram ao Brasil.

No primeiro depoimento que prestou na investigação, Rui Costa disse que não falava inglês e, por isso, não tinha conhecimento de que a Hempcare (hemp significa maconha e care, cuidado), empresa que recebeu a bolada, não possuía expertise na área de importação de insumos hospitalares. A dona da Hempcare Cristiana Taddeo fechou um acordo de delação premiada em 2021 e relatou em seus depoimentos que a polícia baiana, na época subordinada a Rui Costa, se recusou a registrar as suspeitas contra o político no inquérito. Na versão dela, teria havido três menções ao petista em cinco dias de oitivas, mas nada ficou registrado nos autos.

“Todas as vezes que eu mencionei o governador Rui Costa os delegados minimizaram a sua participação dizendo que ele não tinha nenhum conhecimento sobre as tratativas do contrato”, disse a delatora na investigação sob responsabilidade do STJ. “Eu percebi que alguns deles estavam protegendo o governador. Por conta disso, eu passei a mencionar o nome do governador para sentir a reação dos delegados e perceber aqueles que tinham uma postura protetiva com relação a ele ao descartarem, desde o início, que ele tivesse envolvimento com qualquer irregularidade”, afirmou ela. Em outro momento, relatou que o advogado que a representava na causa “disse expressamente que era advogado pessoal do governador Rui Costa”, o que ela interpretou como uma ação para monitorar o teor de seus depoimentos como colaboradora da justiça.

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A Polícia Federal indiciou 17 pessoas no caso, mas poupou Rui Costa. Para a corporação, mesmo depois de anos de investigação, não havia provas suficientes para indiciar o atual senador, reeleito na disputa de outubro, entre outros pontos porque não conseguiu analisar o conteúdo completo dos telefones celulares do então chefe da Casa Civil de Costa, Bruno Dauster, e do empresário Cléber Isaac, intermediador da transação criminosa que alegava ter acesso irrestrito ao então governador. Sem o acervo dos celulares, a despeito de outras evidências, Rui Costa foi exonerado de responsabilidades pelo episódio.

Ao longo da investigação, Rui Costa chegou a negar conhecer Cléber Isaac, mas foi desmentido por indícios de que ambos tinham, sim, contato mais próximo.

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As negociações que lesaram os cofres públicos em pelo menos 48 milhões de reais e deixaram pacientes de Covid desamparados eram tão amadoras que o contrato de importação que previa pagamento adiantado e abria mão de garantias básicas, como cláusulas contra atrasos e inadimplência, foi fechado “por ligação telefônica”. Um dia depois de o dinheiro ter caído na conta, a delatora Cristiana Taddeo disse ter recebido “o contrato assinado digitalmente por Rui Costa, governador do Estado da Bahia e representante do Consórcio Nordeste”.