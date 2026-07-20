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Política

Republicanos escolhe Garotinho para disputar governo do Rio

Ex-governador conseguiu reverter decisão que o deixara inelegível e vai entrar na corrida ao Palácio Guanabara

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 14h28 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h30
O ex-governador Anthony Garotinho
O ex-governador Anthony Garotinho. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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O Republicanos confirmou nesta segunda-feira, 20, a candidatura do ex-governador Anthony Garotinho ao Palácio Guanabara. Em comunicado, o partido afirmou que a decisão foi tomada em conjunto pela comissão executiva estadual e pela bancada de deputados estaduais e federais. 

Garotinho já vinha se apresentando como pré-candidato desde maio, quando reuniu apoiadores para lançar seu nome na disputa. Agora, com a chancela formal do partido, entrará formalmente na corrida eleitoral. A convenção partidária que vai anunciá-lo como candidato está marcada para o próximo sábado.

O Republicanos havia lançado o ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português, como pré-candidato ao governo, mas pesquisas internas levaram o partido a reavaliar a escolha, especialmente depois que Garotinho conseguiu reverter a inelegibilidade. A legenda também já definiu que lançará o ex-prefeito Marcelo Crivella, hoje deputado federal, para o Senado.

Ex-governador do Rio, ex-prefeito de Campos dos Goytacazes e figura de forte presença no interior fluminense, Garotinho aposta no recall eleitoral e na capilaridade política. A candidatura também tenta ocupar um espaço próprio em meio à polarização entre o ex-prefeito da capital Eduardo Paes (PSD), favorito nas pesquisas, e o deputado estadual Douglas Ruas (PL), nome do bolsonarismo para a disputa. O Republicanos vinha sendo cortejado pelos dois lados para compor uma aliança, mas optou por uma solução caseira.

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A entrada de Garotinho na corrida deve acirrar a disputa por votos fora da capital, especialmente no Norte Fluminense, região onde ele construiu sua base política. O ex-governador também tende a explorar o tema da segurança pública, que se tornou incontornável na campanha estadual.

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Anthony Garotinho
Eleições: Rio de Janeiro
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