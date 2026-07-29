Republicanos diz que Cleitinho, líder nas pesquisas, não será candidato ao governo de Minas Gerais

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O Republicanos anunciou que Cleitinho Azevedo não será candidato ao governo de MG. Apesar de liderar as pesquisas com folga, o partido justificou a decisão pela “inércia” do senador e a falta de uma formalização de sua parte, além de sua ausência na convenção estadual. Um revés surpreendente na corrida eleitoral mineira.

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Um dia depois de o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) sinalizar a aliados que pretendia disputar o governo de Minas Gerais, as executivas estadual e nacional do seu partido, o Republicanos, divulgaram uma nota conjunta nesta quarta-feira, 29, afirmando que a candidatura do parlamentar não será concretizada. O comunicado (leia a íntegra ao final) atribui a decisão a uma inércia de Cleitinho, menciona que “os fatos falam por si” e que “a candidatura nunca foi formalmente assumida por quem deveria liderá-la”.

A nota do Republicanos dá outros recados duros ao senador. A sigla afirma que o entusiasmo com a candidatura de Cleitinho “não foi correspondido” e cita a ausência dele na convenção estadual, que aconteceu no último dia 25, sábado passado. O partido disse que “diversas decisões estratégicas foram postergadas” e que “faltou foi a decisão inequívoca de quem deveria ser, em primeiro lugar, candidato de si mesmo”.

“Uma candidatura exige, antes de tudo, a decisão firme de quem pretende disputá-la. Tal decisão nunca aconteceu. Esse compromisso jamais pode ser substituído por sinais contraditórios, sucessivos recuos ou indefinições que acabam comprometendo a construção de um projeto coletivo”, diz outro ponto da nota.

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As últimas pesquisas eleitorais apontam o senador Cleitinho liderando as intenções de voto do primeiro turno liderando com folga à frente dos seus potenciais adversários. Na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça, 28, o parlamentar aparecia com 34 a 35% das intenções de voto, enquanto Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT), oscilam entre 10 e 12% da preferência dos eleitores.

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O PL de Minas, na convenção partidária da sigla no último dia 27, decidiu não lançar nenhum candidato e deixar em aberto a possibilidade de apoiar um nome de outra sigla, deixando o caminho livre para endossar uma candidatura de Cleitinho, que é aliado fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia a íntegra do comunicado do Republicanos

O Republicanos de Minas Gerais, por meio do seu presidente, deputado Euclydes Pettersen, afirma que sempre tratou com entusiasmo, respeito e seriedade a possibilidade de o senador Cleitinho Azevedo disputar o Governo pela legenda. Este entusiasmo, porém, não foi correspondido até o dia da Convenção Estadual, ocorrida dia 25 de julho.

Durante meses, o partido manteve diálogo aberto, ofereceu as condições políticas necessárias, atraiu partidos aliados e aguardou uma definição clara do senador. Em razão dessa expectativa, diversas decisões estratégicas foram postergadas, justamente para preservar a viabilidade de sua eventual candidatura.

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Entretanto, uma candidatura exige, antes de tudo, a decisão firme de quem pretende disputá-la. Tal decisão nunca aconteceu. Esse compromisso jamais pode ser substituído por sinais contraditórios, sucessivos recuos ou indefinições que acabam comprometendo a construção de um projeto coletivo.

A ausência do senador na Convenção Estadual do Republicanos – apesar das justificativas pessoais – representou um fato político objetivo, que produziu consequências inevitáveis. Diante da falta de confirmação de sua candidatura, partidos aliados precisaram tomar decisões e reorganizar seus caminhos, como é natural em qualquer processo eleitoral.

O partido trabalhou duro para que essa candidatura pudesse acontecer. O que faltou foi a decisão inequívoca de quem deveria ser, em primeiro lugar, candidato de si mesmo.

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O Republicanos respeita a trajetória e o mandato do senador Cleitinho Azevedo, mas também tem o dever de conduzir seu projeto político com responsabilidade, previsibilidade e respeito aos candidatos a deputados federais e estaduais, seus filiados, aliados e à população mineira.

Os fatos falam por si. O partido esteve pronto. A candidatura, porém, nunca foi formalmente assumida por quem deveria liderá-la.

Republicanos de Minas Gerais

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