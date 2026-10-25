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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 51,78% 64.239.310 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,22% 59.817.980 VOTOS
Presidente
99,98%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
PSD - 55 Omar Aziz 61,41% 1.273.834 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,59% 800.308 VOTOS
GOVERNADOR - AM
99,99%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Política

Republicanos conquista quase todos os estados do Sudeste e se destaca para 2030

Partido dobrou bancada de governadores de 2022 para 2026 e conquistou os dois maiores colégios eleitorais do país

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 21h00
Quatro homens em colagem: um jovem de camiseta azul sorrindo e gesticulando; um homem de perfil com barba segurando um megafone; um homem de camiseta azul com o número 10 e polegar para cima; e um homem careca de óculos sorrindo com as mãos na cabeça
Os governadores eleitos do Republicanos: Lorenzo Pazolini (ES), Cleitinho (MG), Tarcísio de Freitas (SP) e Otaviano Pivetta (MT) (Redes sociais, Ana Carolina de Lima/Bloomberg via Getty Images, Julia Ju/Anadolu via, Divulgação/Reprodução)
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Republicanos conquista quase todos os estados do Sudeste e se destaca para 2030 Priorize VEJA no Google

O Republicanos, partido chefiado pelo pastor evangélico e deputado federal Marcos Pereira, saiu vitorioso e maior das eleições de 2026. Em comparação com a eleição anterior, em 2022, ele dobrou a quantidade de governadores eleitos e conquistou três dos quatro estados do Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo), incluindo os dois maiores colégios eleitorais do país.

Este ano, foram eleitos pelo Republicanos para comandar os Executivos estaduais:

  • Lorenzo Pazolini: governador do Espírito Santo, eleito no segundo turno
  • Tarcísio de Freitas: reeleito governador de São Paulo no primeiro turno
  • Cleitinho Azevedo: eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno
  • Otavino Pivetta: reeleito em Mato Grosso no primeiro turno

Em 2022, o partido elegeu apenas dois governadores: Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Wanderlei Barbosa, no Tocantins. As vitórias deste ano colocam o Republicanos em posição estratégica para o xadrez eleitoral de 2030, elevando a sigla para outro patamar nas negociações de bastidores. São Paulo e Minas são os maiores colégios eleitorais do país e, por isso mesmo, concentram a maior quantidade numérica de eleitores — quase um terço do total.

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A sigla conseguiu manter as bancadas no Legislativo federal e conquistou mais um parlamentar na Câmara: no primeiro turno deste ano, o Republicanos elegeu 41 deputados federais e dois senadores (em 2022, foram 40 deputados e também dois senadores). Nas duas eleições, foram 75 deputados estaduais eleitos pelo Republicanos.

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Sucessão de Hugo Motta

A posição obtida pelo Republicanos o coloca como aliado preferencial do PL, o partido que fez as maiores bancadas na Câmara e no Senado. O teste de fogo para a aliança será a discussão em torno da recondução ao cargo do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O PL, que fez 21 deputados, tem interesse em presidir a Casa.

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