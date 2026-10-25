Republicanos conquista quase todos os estados do Sudeste e se destaca para 2030

O Republicanos, partido chefiado pelo pastor evangélico e deputado federal Marcos Pereira, saiu vitorioso e maior das eleições de 2026. Em comparação com a eleição anterior, em 2022, ele dobrou a quantidade de governadores eleitos e conquistou três dos quatro estados do Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo), incluindo os dois maiores colégios eleitorais do país.

Este ano, foram eleitos pelo Republicanos para comandar os Executivos estaduais:

Lorenzo Pazolini: governador do Espírito Santo, eleito no segundo turno

Tarcísio de Freitas: reeleito governador de São Paulo no primeiro turno

Cleitinho Azevedo: eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno

Otavino Pivetta: reeleito em Mato Grosso no primeiro turno

Em 2022, o partido elegeu apenas dois governadores: Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Wanderlei Barbosa, no Tocantins. As vitórias deste ano colocam o Republicanos em posição estratégica para o xadrez eleitoral de 2030, elevando a sigla para outro patamar nas negociações de bastidores. São Paulo e Minas são os maiores colégios eleitorais do país e, por isso mesmo, concentram a maior quantidade numérica de eleitores — quase um terço do total.

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A sigla conseguiu manter as bancadas no Legislativo federal e conquistou mais um parlamentar na Câmara: no primeiro turno deste ano, o Republicanos elegeu 41 deputados federais e dois senadores (em 2022, foram 40 deputados e também dois senadores). Nas duas eleições, foram 75 deputados estaduais eleitos pelo Republicanos.

Sucessão de Hugo Motta

A posição obtida pelo Republicanos o coloca como aliado preferencial do PL, o partido que fez as maiores bancadas na Câmara e no Senado. O teste de fogo para a aliança será a discussão em torno da recondução ao cargo do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O PL, que fez 21 deputados, tem interesse em presidir a Casa.