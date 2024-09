Após queimadas, reprovação do governo Lula sobre meio ambiente dispara

As avaliações negativas sobre como o governo Lula lida com o meio ambiente tiveram um aumento expressivo em meio à crise das queimadas que se espalharam pelo país nas últimas semanas. O percentual de brasileiros que avaliam o governo como ruim ou péssimo no que diz respeito ao meio ambiente subiu de 33%, em levantamento feito em abril, para 44% em setembro, de acordo com pesquisa feita pelo instituto Ipec, divulgada nesta sábado, 14, pelo jornal O Globo. Outros 27% consideram a gestão voltada para a área ambiental boa ou ótima, e 26% avaliam como regular. Em abril, eram 33% e 29%, respectivamente.

O levantamento do Ipec verificou a avaliação do governo petista em oito frentes diferentes, como segurança pública, controle da inflação e saúde (veja os dados completos ao fim). Em quase todas elas – sete das oito – as avaliações negativas superam as positivas. A única exceção é a educação, área em que o governo tem 37% de aprovação e 34% de reprovação.

O detalhamento por tipo de política faz parte de uma pesquisa divulgada pelo Ipec na quinta-feira, 12, que mostrou uma leve piora na avaliação do governo em geral: o total de entrevistados que avaliam a administração do presidente Lula como boa ou ótima oscilou de 37%, em julho, para 35%, em setembro, enquanto a fatia daqueles que a avaliam como ruim ou péssima subiu de 31% para 34%. Em setembro, a gestão era avaliada como regular por 28% dos eleitores, ante 31% em julho.

No início do mandato, em março de 2023, o governo Lula era considerado bom ou ótimo por 41% dos respondentes, ruim ou péssimo por 24%, e regular por 30%.