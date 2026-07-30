Repercussão de notas fiscais trouxe boa e má notícia para Flávio Bolsonaro
Análise de publicações mostrou predominância de acusações de corrupção, mas com impacto reduzido na base de eleitores
A emissão, por parte do escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de notas fiscais para empresas ligadas ao Banco Master trouxe uma repercussão negativa para o pré-candidato a presidente, mas com impacto reduzido entre quem já pretendia votar nele.
A empresa de Flávio declarou a prestação de serviços de 500 mil reais, por assessoria jurídica, para a Contábil Correa. A banca também emitiu outras duas notas, posteriormente canceladas, para a Copenhagen Assessoria e Consultoria, também no valor de 500 mil cada uma.
Uma análise de comentários em redes sociais feita pela empresa AltaVox mostrou que 37,8% das publicações envolviam acusações de corrupção ou lavagem de dinheiro e que 17% traziam críticas ao caráter e à conduta dele.
Por outro lado, 13,7% faziam comparações e contra-acusações, enquanto 11,4% consistiam em alegações de perseguição política.
Outros 10% demonstravam adesão à candidatura do parlamentar, e 7% continham pedidos de prisão e investigação. Houve manifestação de ceticismo e desilusão política em 3,2% das postagens.
Já quando foram analisadas apenas as conversas com demonstração clara de intenção de voto, o cenário mostrou-se favorável ao senador: 54,4% trouxeram apoio a Flávio.
As críticas e acusações de corrupção somam 12,9%, contra 11,1% de manifestações favoráveis ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Também houve 8,4% de postagens com menções a outros candidatos, 7,7% de ceticismo e desilusão e 5,6% de críticas à mídia e aos eleitores.
A AltaVox analisou 9.285 comentários em dez publicações de veículos de imprensa no YouTube, Facebook e Instagram e em sites próprios entre 22 e 24 de julho de 2026.