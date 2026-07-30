Repercussão de notas fiscais trouxe boa e má notícia para Flávio Bolsonaro

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O escritório de Flávio Bolsonaro emitiu notas fiscais para empresas ligadas ao Banco Master, gerando repercussão negativa. Contudo, uma análise da AltaVox revela que, entre quem já pretende votar nele, o apoio se mantém robusto, apesar das acusações de corrupção e críticas nas redes sociais.

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A emissão, por parte do escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de notas fiscais para empresas ligadas ao Banco Master trouxe uma repercussão negativa para o pré-candidato a presidente, mas com impacto reduzido entre quem já pretendia votar nele.

A empresa de Flávio declarou a prestação de serviços de 500 mil reais, por assessoria jurídica, para a Contábil Correa. A banca também emitiu outras duas notas, posteriormente canceladas, para a Copenhagen Assessoria e Consultoria, também no valor de 500 mil cada uma.

Uma análise de comentários em redes sociais feita pela empresa AltaVox mostrou que 37,8% das publicações envolviam acusações de corrupção ou lavagem de dinheiro e que 17% traziam críticas ao caráter e à conduta dele.

Por outro lado, 13,7% faziam comparações e contra-acusações, enquanto 11,4% consistiam em alegações de perseguição política.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Outros 10% demonstravam adesão à candidatura do parlamentar, e 7% continham pedidos de prisão e investigação. Houve manifestação de ceticismo e desilusão política em 3,2% das postagens.

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Já quando foram analisadas apenas as conversas com demonstração clara de intenção de voto, o cenário mostrou-se favorável ao senador: 54,4% trouxeram apoio a Flávio.

As críticas e acusações de corrupção somam 12,9%, contra 11,1% de manifestações favoráveis ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Também houve 8,4% de postagens com menções a outros candidatos, 7,7% de ceticismo e desilusão e 5,6% de críticas à mídia e aos eleitores.

A AltaVox analisou 9.285 comentários em dez publicações de veículos de imprensa no YouTube, Facebook e Instagram e em sites próprios entre 22 e 24 de julho de 2026.