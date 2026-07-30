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Política

Repercussão de notas fiscais trouxe boa e má notícia para Flávio Bolsonaro

Análise de publicações mostrou predominância de acusações de corrupção, mas com impacto reduzido na base de eleitores

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 30 jul 2026, 08h33
Homem de terno escuro e camisa azul clara, com broche dourado na lapela, em pé e olhando para a direita, em um plenário com cadeiras azuis e pessoas desfocadas ao fundo. Ele segura um objeto cinza na mão direita e há um frasco de álcool em gel sobre a mesa à sua frente
O senador Flávio Bolsonaro (Jefferson Rudy/Agência Senado)
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A emissão, por parte do escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de notas fiscais para empresas ligadas ao Banco Master trouxe uma repercussão negativa para o pré-candidato a presidente, mas com impacto reduzido entre quem já pretendia votar nele.

A empresa de Flávio declarou a prestação de serviços de 500 mil reais, por assessoria jurídica, para a Contábil Correa. A banca também emitiu outras duas notas, posteriormente canceladas, para a Copenhagen Assessoria e Consultoria, também no valor de 500 mil cada uma.

Uma análise de comentários em redes sociais feita pela empresa AltaVox mostrou que 37,8% das publicações envolviam acusações de corrupção ou lavagem de dinheiro e que 17% traziam críticas ao caráter e à conduta dele.

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Por outro lado, 13,7% faziam comparações e contra-acusações, enquanto 11,4% consistiam em alegações de perseguição política.

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Outros 10% demonstravam adesão à candidatura do parlamentar, e 7% continham pedidos de prisão e investigação. Houve manifestação de ceticismo e desilusão política em 3,2% das postagens.

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Já quando foram analisadas apenas as conversas com demonstração clara de intenção de voto, o cenário mostrou-se favorável ao senador: 54,4% trouxeram apoio a Flávio.

As críticas e acusações de corrupção somam 12,9%, contra 11,1% de manifestações favoráveis ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Também houve 8,4% de postagens com menções a outros candidatos, 7,7% de ceticismo e desilusão e 5,6% de críticas à mídia e aos eleitores.

A AltaVox analisou 9.285 comentários em dez publicações de veículos de imprensa no YouTube, Facebook e Instagram e em sites próprios entre 22 e 24 de julho de 2026.

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