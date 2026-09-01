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Política

Renan se diz ‘vitorioso’ após Toffoli voltar atrás e promete ‘mais energia’ na campanha

Fundador do MBL convocou manifestação na avenida Paulista e falou sobre revogação das restrições impostas por ministro do TSE

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 20h59 | Atualizado em 1 set 2026, 21h45
Renan Santos (Missão), em ato na Avenida Paulista nesta terça, 1º
Renan Santos (Missão), em ato na Avenida Paulista nesta terça, 1º (Isabella Alonso Panho/VEJA)
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Renan se diz ‘vitorioso’ após Toffoli voltar atrás e promete ‘mais energia’ na campanha Priorizar nos meus resultados Google

O cadidato a presidente da República Renan Santos (Missão) convocou uma manifestação pública na Avenida Paulista na noite desta terça-feira, 1º, em resposta à decisão do ministro Dias Toffoli, que é do STF mas ocupa uma das cadeiras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de revogar a suspensão da sua campanha. No domingo, o ministro proibiu completamente o candidato de fazer qualquer ato de campanha, incluindo debates e sabatinas, e nesta terça voltou atrás concedendo algumas permissões à chapa do Missão.

“Nós fomos verdadeiros o tempo todo, dissemos quem é Dias Toffoli, dissemos o porquê de ele se comportar dessa maneira e ainda assim ele recuou. Ele recuou porque a decisão ilegal que ele tomou iria afetar erga omnes a todas as outras campanhas. Quando nós dissemos que era um ataque à democracia aquela decisão, ela era. E ela não se sustentaria, como não se sustentou. Quem teve que recuar foi Dias Toffoli, não fomos nós”, disse Renan aos seus apoiadores.

O discurso do fundador do MBL foi duro em relação aos ministros do Supremo e os apoiadores gritaram pedindo o impeachment de Dias Toffoli, junto com expressões de baixo calão. Renan também criticou Lula e Flávio Bolsonaro, a quem chamou de “ladrões”, e defendeu o afastamento de Alexandre de Moraes, após a revelação das investigações sobre Daniel Vorcaro que apontam vínculos com o magistrado.

“Nós somos a resistência. (…)  Estou hoje vitorioso aqui com vocês, fazendo campanha na avenida Paulista, mas se hoje a decisão que viesse fosse pela minha inelegibilidade e pela perda dos meus direitos políticos, eu estaria aqui do mesmo jeito”, disse Renan. As redes sociais dele foram restabelecidas no final do dia. “Perdemos de 24 a 48 horas de campanha. Mas vamos retomá-la com muito mais energia do que antes”, complementou.

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Nesta terça, Dias Toffoli voltou atrás e restabeleceu o direito da chapa do Missão de fazer campanha, ir a debates e sabatinas, pedir votos e acessar o dinheiro do fundo eleitoral. A decisão foi dada apenas no registro de candidatura de Aroldo Medina, vice de Renan, e a campanha divulgou uma nota afirmando que apenas o vice estava liberado para retomar a campanha. No final do dia, as redes sociais do fundador do MBL foram restabelecidas.

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José Antonio Dias Toffoli
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Renan Santos
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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