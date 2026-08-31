Renan Santos participa de sabatina de VEJA nesta segunda-feira
Candidato à Presidência pelo Missão será entrevistado às 19h no programa Em Foco, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV e nos canais digitais da revista
O candidato à Presidência da República Renan Santos, do Missão, é o entrevistado desta segunda-feira, 31, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os candidatos à Presidência da República e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
A entrevista será exibida às 19h, no programa Em Foco, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelo canal da revista no YouTube.
A sabatina será conduzida pela apresentadora Marcela Rahal, com participação de Robson Bonin, colunista de Radar, e José Benedito, editor de Política de VEJA.
Renan Santos terá a oportunidade de apresentar suas propostas e responder a perguntas sobre os principais temas da campanha presidencial, os desafios do país e suas posições para a corrida ao Palácio do Planalto.
Com a iniciativa, VEJA amplia a cobertura eleitoral e coloca os candidatos em confronto direto com questões sobre seus programas, propostas e os principais desafios para o Brasil.