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Política

Renan Santos participa de sabatina de VEJA nesta segunda-feira

Candidato à Presidência pelo Missão será entrevistado às 19h no programa Em Foco, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV e nos canais digitais da revista

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 11h43 | Atualizado em 31 ago 2026, 11h54
Renan Santos é candidato a presidente pelo Missão
Renan Santos é candidato a presidente pelo Missão (Reprodução/TV Globo)
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Renan Santos participa de sabatina de VEJA nesta segunda-feira Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à Presidência da República Renan Santos, do Missão, é o entrevistado desta segunda-feira, 31, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os candidatos à Presidência da República e integra a cobertura especial da revista para o pleito.

A entrevista será exibida às 19h, no programa Em Foco, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelo canal da revista no YouTube.

A sabatina será conduzida pela apresentadora Marcela Rahal, com participação de Robson Bonin, colunista de Radar, e José Benedito, editor de Política de VEJA.

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Renan Santos terá a oportunidade de apresentar suas propostas e responder a perguntas sobre os principais temas da campanha presidencial, os desafios do país e suas posições para a corrida ao Palácio do Planalto.

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Com a iniciativa, VEJA amplia a cobertura eleitoral e coloca os candidatos em confronto direto com questões sobre seus programas, propostas e os principais desafios para o Brasil.

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TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Marcela Rahal
Renan Santos
sabatina
VEJA em Foco
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