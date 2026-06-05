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Renan Santos, pré-candidato à Presidência, detalha sua ascensão nas pesquisas, negando ligação com desgastes bolsonaristas. Ele critica o movimento como “oco” e “sectário”, apresenta propostas de reformas estruturais e define sua direita como “lei e ordem”, focada em soluções pragmáticas para o Brasil.

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O pré-candidato à Presidência pelo Partido Missão, Renan Santos, afirmou em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, que sua ascensão nas pesquisas eleitorais não está ligada a recentes desgastes no campo bolsonarista. Segundo ele, o desempenho registrado em levantamentos já vinha em trajetória de alta antes dos episódios recentes envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Renan sustentou que sua estratégia eleitoral prevê crescimento gradual até o período pré-eleitoral e minimizou a tese de que sua projeção política seria resultado de uma fragmentação da direita. Na avaliação do pré-candidato, outros nomes do campo conservador teriam dificuldade de se consolidar por ainda manterem associação política com o bolsonarismo, mesmo após episódios recentes de desgaste.

Onde o bolsonarismo errou, segundo Renan Santos?

Ao comentar sua posição dentro da direita, Renan fez duras críticas ao bolsonarismo e classificou o movimento como “sectário” e sem um projeto claro de país. Segundo ele, a principal fragilidade do grupo teria sido chegar ao poder sem uma agenda estruturada de governo. “É um movimento oco em termos de perspectiva de Brasil, em termos de ideias”, disse.

O pré-candidato também criticou a atuação política da família Bolsonaro, associando o grupo a episódios que, segundo ele, comprometeram sua credibilidade junto ao eleitorado. Em um dos trechos da entrevista, Renan afirmou que o bolsonarismo se tornou “um projeto político insustentável” e acusou o grupo de frustrar expectativas de parte dos apoiadores.

Renan Santos é um nome ‘antissistema’?

Apesar de frequentemente ser associado a um discurso de ruptura, Renan rejeitou o rótulo de candidato “antissistema”. Segundo ele, sua proposta está baseada em reformas estruturais e não na rejeição às instituições políticas. “Eu quero reformar o sistema brasileiro”, afirmou, acrescentando que participou da articulação política do impeachment de Dilma Rousseff não apenas nas mobilizações de rua, mas também nas negociações parlamentares.

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Ao detalhar suas propostas, o pré-candidato citou mudanças nos campos fiscal e econômico, no sistema penal e no combate ao crime organizado. Também defendeu uma reforma de gestão dos municípios, argumentando que parte das cidades brasileiras depende excessivamente de recursos federais sem oferecer serviços públicos eficientes ou fomentar atividade econômica local.

Como Renan define sua posição dentro da direita?

Renan classificou seu grupo político como parte de uma direita ligada a “lei e ordem”, à valorização de hierarquias institucionais e à preservação de tradições. Ao mesmo tempo, afirmou não ser “dogmático” e disse defender políticas inspiradas em experiências internacionais de diferentes matrizes ideológicas. Segundo ele, o critério central seria adotar medidas que funcionem, independentemente de serem associadas à esquerda ou à direita.

Na área educacional e administrativa, o pré-candidato mencionou exemplos de países como Finlândia, Singapura, Japão e China como referências para políticas públicas. “A gente quer pegar o que funciona e colocar no Brasil”, afirmou.

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Há espaço para uma composição com outros nomes da direita?

Questionado sobre uma eventual composição eleitoral, Renan descartou a possibilidade de ocupar a vice-presidência em uma chapa. “Jamais serei vice”, afirmou. Apesar disso, disse estar aberto ao diálogo com outros nomes do campo conservador e avaliou que governadores e lideranças da direita poderiam contribuir para um projeto político comum.

Renan citou políticos como Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Romeu Zema como lideranças que teriam aspectos positivos de gestão, embora tenha defendido que um eventual projeto conjunto precisaria partir de sua plataforma política. Segundo ele, sua pré-campanha já conta com estudos e propostas estruturadas para o país.

Por que Renan cresce nas redes sociais?

Ao comentar seu desempenho digital, o pré-candidato atribuiu o alcance nas redes sociais ao caráter “original” de seus conteúdos e ao tom propositivo de sua comunicação. Segundo ele, ao contrário de uma estratégia baseada apenas em polarização política, sua campanha busca apresentar soluções e uma visão otimista sobre o futuro do país.

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“Dá para o Brasil ser uma das cinco maiores nações do mundo”, afirmou. Para Renan, o discurso de desenvolvimento econômico, combate ao crime organizado e fortalecimento da infraestrutura tem potencial de dialogar inclusive com regiões historicamente mais céticas em relação à política nacional.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.