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Política

Pesquisa: Renan Santos ganha terreno em termômetro da eleição de 2026

Levantamento exclusivo da Ativaweb aponta liderança de Lula nas redes, avanço do candidato do Missão em seguidores e alerta sobre perda de engajamento de Flávio

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 21h53 | Atualizado em 12 jun 2026, 10h43
Renan Santos
Renan Santos (Luiz Rebelato/Divulgação)
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Pesquisa: Renan Santos ganha terreno em termômetro da eleição de 2026 Priorize VEJA no Google

Na corrida presidencial de 2026, a disputa pelas redes sociais se tornou um dos principais termômetros do desempenho político dos candidatos. Um levantamento exclusivo do Instituto Ativaweb, apresentado no programa VEJA em Foco, mostra diferentes forças entre os presidenciáveis no ambiente digital: enquanto Luiz Inácio Lula da Silva mantém liderança em audiência, Flávio Bolsonaro preserva forte mobilização entre apoiadores, e Renan Santos registra crescimento acelerado de seguidores.

Durante entrevista à apresentadora Marcela Rahal, o CEO do Instituto Ativaweb, Alek Maracajá, afirmou que o cenário nas plataformas digitais tem se intensificado à medida que o calendário político avança. “Esse período está muito acelerado, os ânimos, inclusive no ambiente digital, estão muito acelerados”, disse.

Segundo o levantamento, Lula lidera em alcance e audiência nas redes sociais, concentrando mais de 15 milhões de seguidores. Na avaliação de Maracajá, o desempenho do presidente ocorre pela capacidade de distribuição de conteúdo. “Lula lidera na audiência do Brasil, na audiência de seguidores”, afirmou.

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O que explica o avanço de Renan Santos nas redes?

O estudo também identificou crescimento expressivo de Renan Santos, movimento que chamou atenção do instituto nas análises mais recentes. De acordo com Maracajá, a principal marca do desempenho digital do presidenciável é a velocidade de expansão de sua base. “O Renan cresceu no número de seguidores”, disse o executivo, destacando que o desempenho já havia chamado atenção no levantamento da semana anterior.

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Na avaliação do CEO da Ativaweb, o avanço de Renan Santos indica capacidade de ampliar presença digital em um ambiente de forte competição política, marcado por alta frequência de consumo de conteúdo nas plataformas.

Por que Flávio Bolsonaro perdeu seguidores?

Embora mantenha forte mobilização entre apoiadores, Flávio Bolsonaro apresentou perda recente de seguidores, segundo o monitoramento do Instituto Ativaweb. Maracajá afirmou que o fenômeno já havia sido identificado anteriormente, mas persistiu na semana analisada.

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Para o especialista, a redução pode estar associada a tensões dentro do próprio campo político do senador. “Houve já alguns casos de conflitos e decepção dentro da bolha”, afirmou. Segundo ele, o movimento acendeu um sinal de alerta no acompanhamento do comportamento digital do eleitorado.

Maracajá ressaltou ainda que o desempenho nas redes sociais ganhou peso na dinâmica eleitoral contemporânea. “Hoje, rede social é o dia a dia das pessoas”, disse, acrescentando que os candidatos precisam “falar de forma simples para os seus eleitores e seus seguidores”. Em outro momento, reforçou a relevância do ambiente digital para a disputa política: “Seguidor também é voto”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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