Renan Santos expande base digital e ‘fura a bolha’, diz cientista de dados

O desempenho de Renan Santos foi o principal destaque do balanço semanal das redes sociais apresentado por Alek Maracajá, CEO da Ativaweb, no programa VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes. Segundo Maracajá, Renan ganhou mais de 80 mil seguidores, ultrapassou a marca de 2 milhões e registrou uma taxa de engajamento superior à dos demais nomes analisados. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que Renan Santos chamou a atenção?

“O Renan Santos é o que fura a bolha”, afirmou Maracajá. Segundo ele, o desempenho do político se diferencia porque Renan estaria conseguindo se comunicar com maior liberdade no ambiente digital. O CEO da Ativaweb disse que, entre os nomes avaliados, nenhum dos demais candidatos alcançou uma taxa de engajamento semelhante.

Para Maracajá, esse comportamento ajuda a explicar a expansão da base digital de Renan. “Nesse cenário do digital, ele cresce mais de 80.000 novos seguidores”, disse. Na sequência, destacou que o político “quebrou a barreira dos 2 milhões de seguidores”.

Na avaliação de Maracajá, Renan Santos tem conseguido aproveitar a dinâmica das plataformas para ampliar sua presença. “O Renan, ele surfa bem, ele fala, ele cria… o algoritmo está entregando mais”, afirmou o CEO da Ativaweb.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como Lula se saiu no balanço?

Maracajá afirmou que Lula teve, pela primeira vez em dois meses, um desempenho mais favorável nas redes. Segundo os números apresentados no programa, o presidente ganhou pouco mais de 22 mil novos seguidores e elevou em 92% sua taxa de engajamento.

Continua após a publicidade

De acordo com o CEO da Ativaweb Maracajá, depois de Lula, Romeu Zema apareceu no balanço com aumento na taxa de engajamento.

Quem mais avançou no levantamento?

Outro destaque mencionado por Maracajá foi Ronaldo Caiado, que, segundo ele, apresentou forte crescimento e ganhou 26 mil novos seguidores, além de elevar sua taxa de engajamento. Flávio Bolsonaro também registrou crescimento, embora, na avaliação do especialista, de maneira mais moderada. “Ele cresce, mas foi mais ponderado”, afirmou Maracajá sobre Flávio.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.