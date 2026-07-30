Renan Santos desafia publicamente Flávio Bolsonaro a debater ideias; entenda as regras

Em meio aos rumores de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro fugirão dos debates, o pré-candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos, desafiou o primogênito de Jair Bolsonaro para um encontro em que eles protagonizem um embate de ideias.

Só não adotou a mesma iniciativa em relação ao petista por acreditar que disputará o segundo turno contra o mandatário.

Em vídeo, o postulante do Missão ao Palácio do Planalto classificou como vergonha fato de Flávio e Lula estarem cogitando fugir dos debates.

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“Flávio, você não está querendo ir por conta da minha presença. Eu não quero te constranger, não é meu objetivo. Sei que você tem muitos problemas por aí”, desafiou Renan.

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Além de se comprometer a não citar nenhum escândalo nem mencionar encontros do filho de Bolsonaro com Daniel Vorcaro, do banco Master, Renan disse que uma das regras é que cada um deles fale por 10 minutos sobre suas propostas para o país.

“Tá feito o desafio público, amigável e assim a gente conhece suas propostas para o Brasil”, ironizou o candidato do Missão.

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