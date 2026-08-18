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Política

Renan Santos defende fim da Justiça do Trabalho e chama redução de escala 6×1 de ‘maluquice’

Um dos nomes da terceira via, postulante do Missão ao comando do Planalto afirmou que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) "já era"

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 12h44 | Atualizado em 18 ago 2026, 13h29
O pré-candidato Renan Santos
O candidato Renan Santos (Facebook/Reprodução)
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Renan Santos defende fim da Justiça do Trabalho e chama redução de escala 6×1 de ‘maluquice’ Priorizar nos meus resultados Google

Candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos defendeu nesta terça-feira o fim da Justiça do Trabalho e classificou a ofensiva para reduzir a jornada de trabalho – como a PEC do fim da escala 6×1 – como maluquice.

Um dos nomes da terceira via na corrida presidencial, ele afirmou ainda que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) “já era”.

“[O fim da 6×1] é uma maluquice. O Congresso Nacional está tomado por covardes. Se acovardaram diante do governo e do projeto daquela Erika Hilton. Isso vai ser quebradeira da economia. No meu governo, isso vai ser enterrado. Não vamos mais ouvir falar disso. E precisamos acabar com a Justiça do Trabalho”, disse Renan durante participação no evento Encontro com Presidenciáveis – Diálogo pelo Futuro do Brasil, promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços.

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O presidenciável do Missão afirmou ainda ser necessária uma nova reforma trabalhista, já que, em sua avaliação, a CLT “já era”. “A CLT já deu. Já era. A maior parte dos serviços estão trabalhando com o regime microempreendedor individual (MEI). Que tal agora a gente criar um regime definitivo, pela hora de trabalho? É o que o meu governo vai criar. Um regime que remunera pela hora de trabalho. O lobby da Justiça do Trabalho, o lobby dos políticos de esquerda é sempre para desunir e atrapalhar pessoas que no fim do dia são colaboradores”.

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