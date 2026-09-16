Renan Santos, candidato à Presidência pelo Missão, participa de sabatina de VEJA
Fundador do MBL será entrevistado hoje, às 19h, no VEJA em Foco, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site e pelos canais digitais da revista
O candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, é o entrevistado desta quarta-feira, 16, na série de sabatinas de VEJA para as eleições de 2026. Fundador do MBL, ele será questionado sobre suas propostas, posições e os principais desafios do país.
A entrevista começa às 19h, no programa VEJA em Foco, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelos canais digitais da revista.
A sabatina será conduzida pela apresentadora Marcela Rahal, com participação de Diogo Schelp, colunista e editor, e José Benedito, editor de política.
Ao longo da entrevista, Renan Santos terá a oportunidade de apresentar suas propostas e responder a questões relacionadas à disputa presidencial e aos temas em debate na eleição de 2026.