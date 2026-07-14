Renan Santos aposta em aplicativo para atrair eleitores

Animado com a possibilidade de ser o nome da terceira via com mais chances de alcançar o primeiro pelotão da corrida ao Palácio da Planalto, o pré-candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos, colocará na rua uma nova plataforma de inteligência artificial que será utilizada para a gestão da sua campanha.

Com o aplicativo, ele pretende mobilizar a militância e proporcionar caminhos e argumentos para que seus apoiadores consigam convencer familiares e amigos a também votarem nele.

“Nosso governo será gerido como uma startup. Uma equipe pequena, muito capaz, tocando grandes projetos para fazer as coisas andarem. Nossa campanha também será administrada dessa forma”, afirma Renan.

A plataforma vai funcionar como um organizador da militância. Nele, haverá um ranking com pontuações distribuídas de acordo com o cumprimento de desafios dados aos eleitores. Também será possível encontrar vídeos de Renan falando sobre diversos temas e a sugestão de missões, entre elas, a de conquistar três novos amigos para o movimento.

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“A gente está lançando já já um aplicativo para a militância, onde as pessoas poderão acompanhar os conteúdos, espalha-los, terão missões, metas diárias. Vão ter maneiras de se estimular. Vão ter acesso a uma espécie de um SAC para tirar dúvidas e saber como responder os ataques que receberemos. Vai ser uma das maneiras de usar a inteligência e a capacidade para quebrar a barreira da grana”, explica o pré-candidato do Missão.

O partido de Renan conta com uma equipe de programadores dedicados para criar tecnologias para a campanha e uso de inteligência artificial para a gestão pública.

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