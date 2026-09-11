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Política

Relatório da PF cita encontros entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro em 2025

Diálogos citados em relatório da PF apontam que candidato do PL ao Planalto teve reuniões com pivô do escândalo do Master para tratar sobre Dark Horse

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 22h40 | Atualizado em 12 set 2026, 00h00
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master (Ton Molina/Agência Senado/Redes sociais/Reprodução)
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Relatório da PF cita encontros entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro em 2025 Priorizar nos meus resultados Google

Um relatório da Polícia Federal que integra o inquérito que apura as relações entre o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, aponta evidências de que o senador se encontrou pessoalmente com o banqueiro em agosto e setembro de 2025.

No documento, os policiais afirmam que, em agosto do ano passado, “surgem registros de interlocução direta entre Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro”. A PF localizou mensagens datadas de 20 de agosto do ano passado indicando uma provável reunião entre os dois. Na conversa obtida pela PF, Vorcaro informa um horário e Flávio responde dizendo que estava “a caminho”. A linha do tempo das conversas entre Flávio e o ex-dono do Banco Master faz parte das investigações tornadas públicas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. 

Flávio Bolsonaro passou a ser investigado no caso após vir à público um áudio no qual aparece cobrando Vorcaro a fazer os pagamentos prometidos por ele para financiar o filme Dark Horse, que está sendo produzido em homenagem ao pai do candidato ao Planalto. No mesmo relatório, a PF cita essa mensagem e diz que ela foi enviada pelo senador ao banqueiro no dia 8 de setembro do ano passado.

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Poucos dias depois, no dia 15 do mesmo mês, Thiago Miranda, aliado de Vorcaro e investigado por coordenar uma estrutura nas redes sociais voltadas a defender o Master na internet , comunicou o dono do banco que o candidato do PL à Presidência desejava encontrá-lo pessoalmente para mostrar o que estava sendo gravado.

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A PF relata ainda no documento que há indícios de que os dois voltaram a se encontrar no dia 17 de setembro do ano passado. “Ainda em setembro, foram registradas outras ligações entre ambos para tentativa de agendamento de novo encontro”, diz um trecho do relatório anexado ao inquérito que está sob relatoria do ministro do STF, André Mendonça.

No mesmo documento, os investigadores sugerem que Miranda articulou outra reunião entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Desta vez, no dia 8 de agosto de 2024. De acordo com o relatório, o aliado do banqueiro entrou em contato com Vorcaro para agendar uma reunião entre ambos com o filho de Bolsonaro para tratar sobre o “filme do presidente”.

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Dois depois, no dia 10, Miranda encaminhou ao dono do Master uma mensagem atribuída a Flávio Bolsonaro no qual o senador teria dito que também levaria para o encontro o deputado federal Mário Frias sob o argumento de que ele era o idealizador do projeto.

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