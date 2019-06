Relator pede arquivamento do processo de impeachment contra Crivella

O relator do processo de impeachment contra Marcelo Crivella (PRB) isentou o prefeito do Rio de irregularidades em contratos de publicidade em pontos de ônibus e relógios de rua, que teriam dado prejuízo superior a 8 milhões de reais. Com isso, Luiz Carlos Ramos Filho (Podemos) solicitou o arquivamento do processo que tramita na Câmara dos Vereadores do Rio.

A comissão, no entanto, entendeu que a prorrogação dos contratos, que motivou a abertura do processo de cassação, teve equívocos. Informou que tentará votar na próxima semana um projeto para sustar os atos que resultaram na renovação contratual.

Ainda assim o documento do relator será submetido ao plenário da Câmara, em votação prevista para a próxima terça-feira, 25.

O impeachment

O prefeito sempre negou as acusações, e afirmou que o aditivo das empresas questionado no pedido de impeachment foi embasado por técnicos.