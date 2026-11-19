Relator do PLP do ajuste fiscal na Câmara, o deputado Mauro Benevides já tem um caminho desenhado para a tramitação da proposta nos próximos dias.

Antes mesmo de o texto ser aprovado pelos senadores, o parlamentar do União Brasil já sinalizava que pretendia manter, em seu parecer, o que fosse aprovado no Senado.

A proposição avançou ontem na Casa comandada por Davi Alcolumbre e deve ser analisada pela Câmara na próxima semana.

O presidente da Casa, Hugo Motta, convocou sessão na próxima segunda-feira para que deputados possam apreciar PLP do ajuste fiscal.

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A ideia é atrair os parlamentares para Brasília e, no pior dos cenários, garantir o avanço da medida até terça-feira.

Assim como ocorreu no Senado, o time do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve entrar em campo para garantir o placar necessário para que o projeto receba o aval dos deputados.

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