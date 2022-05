Rejeição e economia seguram a recuperação de Bolsonaro

Apesar de estar mais próximo de Lula (PT) nas pesquisas do que no início do ano, Jair Bolsonaro (PL) enfrenta dois grandes entraves para ganhar terreno e assumir a liderança em intenções de voto, o que seus aliados juram que acontecerá, no máximo, até agosto. O primeiro deles é o seu alto nível de rejeição.

Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, 59% dizem que conhecem Bolsonaro e não votarão nele. No caso de Lula, são 43%. Além disso, 58% declararam que o presidente não merece renovar o mandato, enquanto 53% afirmaram que o petista merece voltar à Presidência. Outro dado chama a atenção: entre quem votou em Bolsonaro no segundo turno em 2018, 18% responderam que preferem a vitória do petista em 2022.

Um fator importante para a rejeição ao candidato à reeleição é a economia, considerada o principal problema do país para 50% dos entrevistados em maio. Em abril, o percentual era de 46%. Nesse tema, os números são em geral ruins para o presidente. Exemplo: 59% afirmaram que a capacidade de pagar contas nos últimos três meses piorou. A situação é de estabilidade na comparação com abril, mas sugere que, por enquanto, as medidas anunciadas pelo governo para injetar recursos para as famílias, como o saque de FGTS e a antecipação do décimo-terceiro, ainda não surtiram o efeito desejado.