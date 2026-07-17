Rejeição ao bolsonarismo cresce e ao petismo cai, mostra pesquisa
Número dos que se definem como 'antibolsonaristas' chegou a 44%, segundo Quaest, enquanto contrários ao PT são 36%
Uma pesquisa Genial/Quaest mostrou um aumento da rejeição ao bolsonarismo e uma queda no sentimento contrário ao petismo.
O instituto perguntou qual o sentimento em relação ao PT e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A parcela dos eleitores que se define como “antibolsonarista” cresceu de 41% para 44% entre junho e julho. É o maior índice desde que a pergunta passou a ser feita pelo instituto, em fevereiro.
Já os “não antibolsonaristas” passaram de 56% para 51% no mesmo período.
Por outro lado, o antipetismo caiu dois pontos e chegou a 36%. A oscilação ocorreu no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais, mas faz parte de uma sequência de quedas desde fevereiro, quando a marca alcançou 42%.
Os “não antipetistas” continuaram em 59% entre um mês e outro.
Essas perguntas fizeram parte da mesma pesquisa que mostrou um aumento da vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).