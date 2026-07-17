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Política

Rejeição ao bolsonarismo cresce e ao petismo cai, mostra pesquisa

Número dos que se definem como 'antibolsonaristas' chegou a 44%, segundo Quaest, enquanto contrários ao PT são 36%

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 18h06 | Atualizado em 18 jul 2026, 10h28
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Uma pesquisa Genial/Quaest mostrou um aumento da rejeição ao bolsonarismo e uma queda no sentimento contrário ao petismo.

O instituto perguntou qual o sentimento em relação ao PT e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A parcela dos eleitores que se define como “antibolsonarista” cresceu de 41% para 44% entre junho e julho. É o maior índice desde que a pergunta passou a ser feita pelo instituto, em fevereiro.

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Já os “não antibolsonaristas” passaram de 56% para 51% no mesmo período.

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Por outro lado, o antipetismo caiu dois pontos e chegou a 36%. A oscilação ocorreu no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais, mas faz parte de uma sequência de quedas desde fevereiro, quando a marca alcançou 42%.

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Os “não antipetistas” continuaram em 59% entre um mês e outro.

Essas perguntas fizeram parte da mesma pesquisa que mostrou um aumento da vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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