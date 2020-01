Regina Duarte terá nova rodada de reuniões hoje na Secretaria da Cultura

No segundo dia de seu “noivado” com o governo Bolsonaro, a atriz Regina Duarte terá uma nova rodada de reuniões na Secretaria da Cultura, em Brasília, nesta quinta-feira 23. Cotada para assumir o comando do órgão, o objetivo de Regina será o de “ampliar o entendimento sobre a pasta”, segundo informou a assessoria de imprensa. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, acompanha a atriz durante toda a agenda, que não foi detalhada.

Após desembarcar em Brasília nesta quarta-feira 22, Regina almoçou com o presidente Jair Bolsonaro, que postou uma foto no Twitter, dizendo que “o noivado continua”. A jornalistas, a atriz negou que iria já iria “casar” com o governo, mas admitiu que continuaria dialogando. “Vou continuar conversando. Noivando, noivando…”, disse.

Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira 23, na saída do Palácio da Alvorada, que a decisão formal para a indicação de Regina na Secretaria só acontecerá na volta da viagem para a Índia. “Na volta [da Índia], a gente acerta”, afirmou o presidente. Ele também brincou que o título de noivado “tá tão bom” e que a oficialização da atriz merece até uma “festa” por ser uma “pessoa especial”.

Formalmente, a Globo afirma ainda não ter sido comunicada de qualquer decisão por parte de Regina. Ao Radar, a Comunicação da emissora disse que “a atriz ainda não formalizou nada com a Globo”.