Regina Duarte reclama de personagem gay em filme da Cinderela

20 out 2022, 11h46

Regina Duarte foi às redes sociais reclamar de um personagem gay no filme “Cinderela” que está na grade Amazon Prime Vídeo desde o ano passado.

O ator Carlos Vereza publicou um vídeo em que reclama que na versão moderna do clássico da Disney, a personagem da fada madrinha é representada como um homem gay que usa roupas femininas. O personagem é interpretado pelo ator Billy Porter.

Segundo Vereza, iniciativas como essa não são uma tentativa de ampliar a representatividade nas produções de Hollywood, mas um movimento “da nova ordem mundial para destruir a sexualidade das crianças”.

Regina Duarte embarcou no comentário preconceituoso do ex-colega de dramaturgia na TV Globo. “Obrigado pelo alerta, Vereza! Você está certíssimo. Precisamos protejer (sic) as nossas crianças”, comentou a atriz.

Ela republicou ainda o vídeo de “apelo” de Vereza em suas redes e pediu “socorro” aos “amigos de verdade da infância brasileira”, pois, segundo ela, a “Cinderela da Disney ameaça os valores das nossas crianças”.