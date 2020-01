Regina Duarte pede mais tempo e deve ter conversa com Bolsonaro na segunda

Regina Duarte pediu mais tempo para decidir sobre o convite do presidente Jair Bolsonaro para que ela assuma o comando da Secretaria de Cultura de seu governo, informa o jornal Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, a atriz quer conversar pessoalmente com Bolsonaro na segunda-feira 20.

De acordo com a agenda pública da Presidência, Bolsonaro viaja ao Rio de Janeiro na manhã da segunda para um encontro com o prefeito Marcelo Crivella e uma reunião com o comandante da Marinha. O retorno a Brasília está previsto para as 16h20.

O cargo de secretário nacional da Cultura ficou vago depois da derrocada do diretor teatral Roberto Alvim. Escolhido pelo presidente por suas posições conservadoras, ele acabou demitido na sexta-feira 17 depois de gravar um discurso que parafraseava uma fala do nazista Joseph Goebbels, o ministro da Propaganda de Adolf Hitler.

Segundo a coluna Radar, o Planalto vê Regina Duarte como “a Sergio Moro da Cultura” – ou seja, alguém com respeito e autoridade para comandar a secretaria.