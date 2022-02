Reforma ministerial já desperta a cobiça entre aliados de Bolsonaro

A reforma ministerial prevista para o fim de março e início de abril já está gerando conflitos entre aliados de Jair Bolsonaro (PL). Um grupo defende substituições por nomes “com luz própria”, que agreguem peso à campanha pela reeleição, tenham força para mobilizar apoiadores nos Estados e puxem voto para o presidente. Outro grupo defende substituições por técnicos que já atuem no governo, o que permite aos ministros afastados manter alguma influência sobre as pastas.

Bolsonaro já confirmou que vai mudar o comando de metade dos 23 ministérios. Os titulares precisam se desincompatibilizar dos cargos para concorrer na eleição de outubro. “Temos previstos, no momento, 11 ministros que vão disputar eleição. Obviamente que vamos ter ministérios-tampão”, afirmou o presidente durante evento em Rondônia. “Dia 31 de março, um grande dia, é um pacotão: 11 saem, 11 entram. Da minha parte, vocês só vão saber via Diário Oficial da União.”

O presidente está alinhavando com seu núcleo de campanha a estratégia para as trocas —e por aí passa a decisão de escolher nomes mais ou menos políticos para os cargos. Partidos alinhados com o governo reivindicam a nomeação de aliados para fortalecer a campanha à reeleição na base política do indicado.

Os três principais partidos que sustentam o governo, PL, PP e Republicanos, ocupam cargos relevantes no governo e pretendem ampliar os espaços em ano eleitoral.

O PL, de Bolsonaro, está representado pela ministra Flávia Arruda, que pretende sair da Secretaria de Governo para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. Uma possibilidade discutida no Planalto é o chefe de gabinete do presidente, Celio Faria Jr, assumir a pasta e acumular a função.

Continua após a publicidade

O PP, partido que deve abrigar a pessoa escolhida para a ocupar a vice na chapa de Bolsonaro, tem a vaga mais poderosa da Esplanada: a Casa Civil, com Ciro Nogueira (PI). O ministro vai permanecer no cargo. Mas a legenda deve ocupar outra vaga, na pasta das Comunicações, com a saída de Fabio Faria para concorrer ao Senado no Rio Grande do Norte. Ele pretende sair do PSD e se filiar ao PP.

O Republicanos está à frente do Ministério da Cidadania com João Roma, que pretende disputar o governo da Bahia. A pasta é responsável por programas sociais como o Auxílio Brasil.

A reforma ministerial leva em conta eventual decisão sobre a vaga de vice na chapa do presidente. Bolsonaro insiste no general Walter Braga Netto, atual ministro da Defesa, mas os conselheiros do chefe do Executivo trabalham por um nome ligado à política, não às Forças Armadas. Caso Braga Netto decida sair do posto para concorrer a algum cargo, o general Luiz Eduardo Ramos poderia deixar a secretaria-geral da Presidência para ocupar a Defesa.

Outro nome constantemente lembrado como potencial vice é o da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mas ela tem dito que seu interesse é disputar o Senado pelo Mato Grosso do Sul e que gostaria de indicar seu sucessor. Dois nomes estão no radar dos aliados: o do secretário-executivo, Marcos Montes, e o do presidente do Incra, Geraldo Mello.

Mas a Agricultura, assim como as pastas de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional estão entre as mais cobiçadas por caciques partidários. Os ministros Tarcísio de Freitas e Rogério Marinho, que estão à frente das duas últimas, não representam grupos políticos e devem sair dos cargos para disputar os governos de São Paulo e Rio Grande do Norte, respectivamente.