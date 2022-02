Reforma de Código Penal Militar libera crítica a atos do governo

A Câmara dos Deputados aprovou, na manhã desta quinta-feira, 17, uma reforma no Código Penal Militar, com a revogação de um trecho que punia a publicação de críticas “a qualquer resolução do governo”, entre outras mudanças. Os deputados derrubaram do texto final propostas mais polêmicas, como o “excludente de ilicitude”, que pretendiam incluir novas situações em que o militar poderia ser dispensado de punições por crimes

No caso da liberação de críticas a atos do governo, a justificativa é de se proteger a liberdade de expressão dos militares. A mudança no texto foi sutil. Foram mantidos trechos que proíbem a crítica a atos de superiores hierárquicos, ou seja, protegem a disciplina dentro dos quartéis. “A proposta objetiva suprimir a expressão ‘qualquer resolução do governo’, garantindo ao militar a liberdade de manifestação, desde que tal direito não contrarie a hierarquia e a disciplina”, diz a justificativa do relator, o deputado General Peternelli.

Na prática, o Regulamento Disciplinar do Exército ainda impede o militar da ativa de se manifestar politicamente e de organizar reivindicações. Entre as transgressões que continuam previstas no regulamento, estão situações como manifestar-se “sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária”, e também “tomar parte em qualquer manifestação coletiva, seja de caráter reivindicatório ou político, seja de crítica ou de apoio a ato de superior hierárquico”.

Segundo Peternelli, um parlamentar chegou a defender que presidentes de associações militares fossem liberados para fazerem críticas públicas a decisões do oficialato. Essa ideia, porém, não prosperou. Ao final, os deputados alteraram apenas uma parte do texto, liberando as críticas a governos. “Como há um volume muito grande de associações, muitas cidades têm associações de cabos e soldados e oficiais, permitir críticas públicas a superior hierárquico pode ferir a disciplina”, disse o deputado logo após a votação em plenário.

Situações como essa já motivaram processos disciplinares contra o próprio presidente Jair Bolsonaro, na época em que era capitão do Exército. Em 1986, Bolsonaro assinou um artigo publicado por VEJA em que reclamava dos salários e criticava o então ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves. Ele ficou 15 dias em prisão disciplinar por causa do artigo.

Tráfico de drogas

Uma das principais alterações do novo Código Penal Militar foi o aumento da pena para militares envolvidos em tráfico de drogas. A pena máxima foi de cinco para 15 anos. A mudança ocorre na mesma semana em que o sargento Manoel Silva Rodrigues, da Força Aérea Brasileira, foi condenado a 14 anos e seis meses pela Justiça Militar. Manoel foi preso na Espanha em 2019 enquanto transportava 39 kg de cocaína em um avião da FAB que integrava a comitiva presidencial.