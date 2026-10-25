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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 51,78% 64.239.310 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,22% 59.817.980 VOTOS
Presidente
99,98%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
PSD - 55 Omar Aziz 61,41% 1.273.834 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,59% 800.308 VOTOS
GOVERNADOR - AM
99,99%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Política

Reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva governará o Brasil pela quarta vez

Petista conseguiu reverter desvantagem no primeiro turno para chegar ao novo triunfo

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 21h12 | Atualizado em 25 out 2026, 21h14
Homem idoso de barba branca, camisa social branca, ergue o braço direito com o punho cerrado, sorrindo e olhando para cima. Atrás dele, a bandeira do Brasil tremula sob um céu azul claro com algumas nuvens e fios elétricos.
O presidente Lula durante ato de campanha em Minas Gerais - 16/10/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva governará o Brasil pela quarta vez Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reeleito e vai comandar o Brasil pelos próximos quatro anos, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgadas na noite deste domingo, 25.

A vitória de Lula no segundo turno eleitoral de 2026 sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marca diversos fatos históricos. O primeiro deles é o petista ser o primeiro político brasileiro a conseguir vencer quatro eleições nacionais para comandar o Palácio do Planalto. Ele já havia se tornado o primeiro a ter tido três mandatos, com a vitória de 2022, e, agora, supera seu próprio recorde.

O segundo fato histórico desta eleição é referente à capacidade de Lula de conseguir fazer o que nenhum outro candidato jamais conseguiu nas eleições brasileiras: chegar em segundo lugar no primeiro turno e virar a situação sobre seu oponente na segunda etapa eleitoral.

Lula havia obtido quase 54 milhões de votos em 4 de outubro, o equivalente a 45,16% do total, enquanto Flávio teve mais de 56 milhões, ou 47,03%.

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A situação demonstra enorme força e capacidade política do petista, consagrando-o como um dos maiores políticos da história do Brasil. Na acirrada campanha contra Flávio Bolsonaro, valeu-se do impacto de uma série de medidas eleitoreiras implementadas neste ano — várias delas, às vésperas do pleito.

Entre as benesses do governo dos últimos dias estão, por exemplo, o perdão total às dívidas dos MEIs, a aprovação do fim da escala 6×1, o adiantamento do pagamento do Bolsa Família, entre outras.

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Apesar da habilidade política demonstrada, Lula deverá ter dificuldade de governar pelos próximos quatro anos, visto que a oposição conquistou maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

A vitória de Lula também contrariou prognósticos dos institutos de pesquisa, que divulgaram levantamentos até a véspera apontando favoritismo de Flávio Bolsonaro, ainda que dentro da margem de erro. O triunfo do petista superou essas estimativas.

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Agora, o presidente reeleito terá o desafio de pacificar o país, formar uma nova base política e superar muitos desafios, a exemplo da dívida pública e da grave crise de segurança no país.

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Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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