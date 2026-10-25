Reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva governará o Brasil pela quarta vez

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reeleito e vai comandar o Brasil pelos próximos quatro anos, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgadas na noite deste domingo, 25.

A vitória de Lula no segundo turno eleitoral de 2026 sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marca diversos fatos históricos. O primeiro deles é o petista ser o primeiro político brasileiro a conseguir vencer quatro eleições nacionais para comandar o Palácio do Planalto. Ele já havia se tornado o primeiro a ter tido três mandatos, com a vitória de 2022, e, agora, supera seu próprio recorde.

O segundo fato histórico desta eleição é referente à capacidade de Lula de conseguir fazer o que nenhum outro candidato jamais conseguiu nas eleições brasileiras: chegar em segundo lugar no primeiro turno e virar a situação sobre seu oponente na segunda etapa eleitoral.

Lula havia obtido quase 54 milhões de votos em 4 de outubro, o equivalente a 45,16% do total, enquanto Flávio teve mais de 56 milhões, ou 47,03%.

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A situação demonstra enorme força e capacidade política do petista, consagrando-o como um dos maiores políticos da história do Brasil. Na acirrada campanha contra Flávio Bolsonaro, valeu-se do impacto de uma série de medidas eleitoreiras implementadas neste ano — várias delas, às vésperas do pleito.

Entre as benesses do governo dos últimos dias estão, por exemplo, o perdão total às dívidas dos MEIs, a aprovação do fim da escala 6×1, o adiantamento do pagamento do Bolsa Família, entre outras.

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Apesar da habilidade política demonstrada, Lula deverá ter dificuldade de governar pelos próximos quatro anos, visto que a oposição conquistou maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

A vitória de Lula também contrariou prognósticos dos institutos de pesquisa, que divulgaram levantamentos até a véspera apontando favoritismo de Flávio Bolsonaro, ainda que dentro da margem de erro. O triunfo do petista superou essas estimativas.

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Agora, o presidente reeleito terá o desafio de pacificar o país, formar uma nova base política e superar muitos desafios, a exemplo da dívida pública e da grave crise de segurança no país.