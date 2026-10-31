🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Política

Reeleição de Lula baixa a bola do PL de Bolsonaro no Congresso

Antes do segundo turno da eleição presidencial, oposicionistas achavam que conquistariam as presidências da Câmara e do Senado

Por Daniel Pereira 31 out 2026, 18h54
Três homens sorridentes, de meia-idade e idoso, posam com as mãos unidas no centro, em um corredor externo com colunas e vegetação ao fundo. O homem à esquerda veste terno preto, camisa branca; o do centro, camisa vermelha; e o da direita, terno azul com gravata azul
Davi Alcolumbre, Lula e Hugo Motta - 26/10/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
Continua após publicidade
Reeleição de Lula baixa a bola do PL de Bolsonaro no Congresso Priorize VEJA no Google

O PL de Jair Bolsonaro foi o grande vencedor na eleição para o Legislativo. Avançando sobre o terreno do Centrão, que diminuiu nas urnas, o partido elegeu as maiores bancadas na Câmara e no Senado, ficando bem à frente das demais legendas.

A partir do próximo ano, o PL terá 121 deputados e 29 senadores, enquanto o PT de Lula, com as segundas maiores bancadas, contará com, respectivamente, 70 e 9 parlamentares. Diante desses números, obtidos após o primeiro turno da votação, a maior sigla da oposição passou a sonhar com a possibilidade de comandar as duas Casas do Congresso.

Os deputados Sóstenes Cavalcante e Altineu Côrtes, ambos do PL do Rio de Janeiro, manifestaram a intenção de disputar a presidência da Câmara contra Hugo Motta (Republicanos-PB), atual ocupante do cargo. Já o senador Rogério Marinho (PL-RN) se apresentou para concorrer à sucessão de Davi Alcolumbre (União Brasil -AP), que tentará a reeleição. Ministra da Agricultura na gestão de Jair Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) também passou a ser cotada para participar do páreo.

Eufórica com o tamanho conquistado, a oposição se sentia em condições favoráveis para comandar a cúpula do Congresso. A conquista desse poderoso espaço era considerada ainda mais provável diante da vitória de Flávio Bolsonaro no primeiro turno da corrida presidencial e do alegado favoritismo do Zero Um para ganhar também o segundo turno e conquistar a Presidência. Faltou combinar com o adversário.

Siga
Continua após a publicidade

Reorganizando o jogo

A histórica virada de Lula rearranjou as peças no tabuleiro. O presidente trabalhará pela reeleição de Hugo Motta e de Davi Alcolumbre, com os quais formou uma parceria nem sempre harmoniosa nos últimos anos. Os dois parlamentares não entregaram tudo o que Lula queria, mas asseguraram a votação do fim da escala 6×1 e do pacote destinado aos microempreendedores, bandeiras da campanha petista.

Continua após a publicidade

No esforço para impedir que o PL chefie a Câmara ou o Senado, o presidente, Motta e Alcolumbre tentarão fechar uma aliança com os partidos de centro, justamente aqueles que mais perderam vagas no Congresso para a legenda de Bolsonaro. Já há conversas nesse sentido.

Os aliados do ex-presidente ainda têm chance na disputa, especialmente no Senado, onde tramitam os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas a reeleição de Lula baixou a bola e a euforia deles.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Congresso
Eleições
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).