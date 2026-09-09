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Política

Reeleição de Jaques Wagner ao Senado pela Bahia é ameaçada pela primeira vez, segundo pesquisa

Ex-ministro bolsonarista João Roma (PL-BA) e senador Ângelo Coronel aparecem empatados tecnicamente com 'o bruxo' do PT em levantamento da Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 09h41 | Atualizado em 9 set 2026, 16h58
João Roma, Jaques Wagner e Angelo Coronel
João Roma, Jaques Wagner e Angelo Coronel (Redes sociais/Reprodução | Rafael Nunes/Divulgação | Redes sociais/Reprodução)
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Reeleição de Jaques Wagner ao Senado pela Bahia é ameaçada pela primeira vez, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A reeleição do senador Jaques Wagner, do PT da Bahia, está ameaçada pela primeira vez, segundo aponta a pesquisa mais recente do Real Time Big Data, divulgada na manhã desta quarta-feira, 9. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1. 600 eleitores do estado entre os dias 4 e 8 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Diferentemente de outras pesquisas, nas quais Wagner sempre teve percentuais de intenção de voto elevados, e uma consequente segurança para sua reeleição, Wagner aparece agora com 19%, empatado tecnicamente com o ex-ministro da Cidadania do governo de Jair Bolsonaro, João Roma (PL-BA), que tem 17%, e com o também senador Angelo Coronel (Republicanos-BA), que tem 15%.

Tanto Roma quanto Coronel integram a chapa de oposição ao governo do PT, que é encabeçada pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), que trava disputa equilibrada contra o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

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Apesar da mudança no cenário para o cacique, que é conhecido como “o bruxo do PT” na Bahia, o ex-governador e ex-ministro Rui Costa (PT) segue liderando as intenções de voto com larga vantagem, 26%.

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  • Rui Costa (PT): 26%
  • Jaques Wagner (PT): 19%
  • João Roma (PL): 17%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 15%
  • Professora Delliana (PSol): 6%
  • Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
  • Marcelo Carvalho (Rede): 1%
  • Marcelo Santtana (DC): 1%
  • Gregório Gould (UP): 0%
  • Marcelo Millet (PCO): 0%
  • Nulo / Branco: 7%
  • Não sabe / Não respondeu: 7%

Os percentuais acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto dos eleitores, visto que, neste ano, cada pessoa poderá votar em dois candidatos ao Senado. Confira abaixo como se dão as preferências para cada uma das duas opções.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Primeiro voto

  • Rui Costa (PT): 39%
  • Jaques Wagner (PT): 18%
  • João Roma (PL): 19%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 13%
  • Professora Delliana (PSol): 5%
  • Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
  • Marcelo Carvalho (Rede): 1%
  • Marcelo Santtana (DC): 2%
  • Gregório Gould (UP): 0%
  • Marcelo Millet (PCO): 0%
  • Nulo / Branco: 1%
  • Não sabe / Não respondeu: 1%
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Segundo voto

  • Rui Costa (PT): 14%
  • Jaques Wagner (PT): 20%
  • João Roma (PL): 14%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 16%
  • Professora Delliana (PSol): 7%
  • Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
  • Marcelo Carvalho (Rede): 0%
  • Marcelo Santtana (DC): 0%
  • Gregório Gould (UP): 0%
  • Marcelo Millet (PCO): 0%
  • Nulo / Branco: 14%
  • Não sabe / Não respondeu: 14%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-01568/2026.

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