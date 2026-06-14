🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

Redução da maioridade penal pauta debates na Câmara há quase quatro décadas

Primeiro projeto sobre o tema foi apresentado por um deputado do Rio Grande do Sul poucos meses depois de a Constituição ter sido promulgada

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 18h24 | Atualizado em 15 jun 2026, 12h54
Muitas pessoas em um auditório com mesas de madeira e monitores individuais, algumas em pé e outras sentadas. Ao fundo, uma mesa de autoridades e um painel digital com texto verde. Um relógio digital vermelho marca 07:56
CCJ aprova PEC da redução da maioridade penal  (Marcelo Ribeiro/VEJA)
Continua após publicidade
Redução da maioridade penal pauta debates na Câmara há quase quatro décadas Priorize VEJA no Google

A Câmara dos Deputados voltou a analisar um tema antigo e que sempre foi alvo de muita polêmica nos debates políticos do Brasil: a redução da maioridade penal.

A Comissão de Comissão e Justiça (CCJ) aprovou, por 44 votos a 18, uma proposta reduzindo a maioridade de 18 para 16 anos. A proposta foi elaborada em 2015 pelo então deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE).

Esse tema pauta os debates no parlamento há mais tempo do que se imagina. O projeto, que divide opiniões e tem ajudado a alimentar a polarização entre direita e esquerda, circula pelo legislativo há quase quatro décadas.

Siga

Em 1989, a Câmara recebeu a primeira proposta que visava derrubar a maioridade penal para 16 anos de idade. O projeto era de autoria do então deputado Telmo Kirst (PDS-RS), morto em 2020.

Continua após a publicidade

Outra curiosidade é que o texto foi apresentado pelo parlamentar no dia 18 de maio, poucos meses depois que a Constituição Federal ser promulgada, em 5 outubro de 1988.

O projeto, desde então, vem servindo de base para outras propostas apresentadas ao longo dos anos sobre o mesmo tema. Ela inspirou a PEC 171 de 1993, analisada pela Câmara dos Deputados em 2015, durante o governo Dilma Rousseff – última vez que a Casa tinha se debruçado sobre essa pauta.

Continua após a publicidade

Naquela ocasião, a PEC chegou a ser aprovada em plenário. Depois disso, o projeto foi enviado para o Senado, onde nunca chegou a ser analisado pelos parlamentares.

Na quarta-feira passada, a CCJ da Câmara aprovou a nova PEC. O texto agora será analisado por uma comissão especial a ser criada, cujo objetivo será apreciar o mérito do projeto.

Continua após a publicidade

Se for aprovada, a PEC seguirá para votação em plenário. Só então o texto é encaminhado para apreciação do Senado Federal, onde será novamente reavaliado. Não há data para essa nova análise que, segundo alguns parlamentares, pode ser empurrada novamente para a próxima legislatura, em 2027.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Câmara dos Deputados
Maioridade Penal
Política
Seguranca
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).