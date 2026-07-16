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Política

Redes sociais viram campo de batalha judicial entre campanhas de Tarcísio e Haddad

Sentenças do TRE determinam remoção de publicações de parlamentares petistas e multam coordenador de campanha por uso irregular de inteligência artificial

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 11h30 | Atualizado em 16 jul 2026, 18h01
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad -
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad -  (Cristiano Mariz e Antonio Milena/.)
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Redes sociais viram campo de batalha judicial entre campanhas de Tarcísio e Haddad Priorizar nos meus resultados Google

Embora a corrida ao Palácio dos Bandeirantes não tenha iniciado de forma oficial, o que só deve ocorrer em meados de agosto, nos bastidores das pré-campanhas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad, o clima é outro e o uso das redes sociais é uma das provas desse cenário.

Diferentes magistrados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinaram, no acumulado, a remoção de 21 publicações, com a aplicação de multa para um dos integrantes da campanha do ex-ministro da Fazenda. As punições ocorreram devido ao uso de impulsionamento irregular e à disseminação de conteúdos considerados enganosos contra a atual gestão do governador paulista.

O caso da penalização financeira envolve especificamente o coordenador do programa de governo de Fernando Haddad, o deputado estadual Emídio de Souza (PT), que foi condenado ao pagamento de 10 mil reais. Para a Justiça Eleitoral, o parlamentar fez uso de conteúdo sintético, ou seja, de inteligência artificial para alterar a imagem de uma pessoa viva. Mas, esse não é o único episódio de utilização da ferramenta digital durante a pré-campanha. As decisões de controle e moderação do TRE denunciam o emprego ilegal de inteligência artificial. Além da exploração de páginas que se apresentam ao público como perfis independentes.

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As ações judiciais apresentadas recentemente pelos representantes do diretório estadual do partido Republicanos atingiram de forma direta diversas publicações de outros correligionários, como o deputado estadual Antonio Donato e o deputado federal Jilmar Tatto.

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Na avaliação técnica de integrantes da equipe do governador Tarcísio de Freitas, o conjunto das sentenças recentes proferidas pela Justiça Eleitoral expõe uma estratégia política organizada de difamação sistemática direcionada contra o chefe do Executivo de São Paulo. A equipe oficial de pré-campanha também repudia publicamente o uso contínuo do que avalia como sendo “expedientes ilegais” para tentar influenciar e tumultuar a futura disputa eleitoral no Estado.

Ao Radar, interlocutores da campanha de Fernando Haddad,  rebateram as acusações e argumentaram que a prática de “gabinete do ódio” e a disseminação de notícias falsas associando a esquerda ao crime organizado partem do campo oposto há mais de uma década. O sentimento é que o ex-ministro da Fazenda tem sido alvo histórico de mentiras sistemáticas e que as alegações recentes da oposição apenas repetem essa estratégia.

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