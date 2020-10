Recuperação econômica: as propostas dos candidatos a prefeito de São Paulo

Os cinco candidatos a prefeito de São Paulo sabatinados no projeto VEJA E VOTE – Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL), Márcio França (PSB) e Arthur do Val (Patriota) – foram questionados sobre o que o governo municipal pode fazer para ajudar a recuperar a economia da maior cidade do país após o impacto produzido pela pandemia da Covid-19. As propostas mais comuns foram promover requalificação profissional, diminuir a burocracia e criar frentes de trabalho como ação emergencial de geração de emprego e renda. Outros propuseram a criação de auxílios mensais em dinheiro, concessão de linhas de crédito para pequenos empresários e adiamento da cobrança de imposto.