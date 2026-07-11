Reclamações de parlamentares sobre Randolfe chegam ao Planalto e incomodam Guimarães

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Líderes do Legislativo intensificam queixas sobre a falta de interlocução com Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, criticando sua inacessibilidade e o uso de assessores em negociações. A situação preocupa o Planalto, com o ministro José Guimarães tentando evitar novos reveses, especialmente diante de Davi Alcolumbre.

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Aumentaram as reclamações de líderes do Legislativo sobre as dificuldades de interlocução com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues.

É frequente a queixa de que ele tem sido inacessível e escalado assessores para conduzirem as negociações.

A postura tem preocupado o Palácio do Planalto, especialmente o ministro José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais), que tem cortado um dobrado para tentar evitar novos reveses impostos ao Executivo pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.