Reclamações de parlamentares sobre Randolfe chegam ao Planalto e incomodam Guimarães
Tem sido frequente a queixa de que líder do governo no Congresso é inacessível e tem escalado assessores para conduzirem as negociações
Aumentaram as reclamações de líderes do Legislativo sobre as dificuldades de interlocução com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues.
É frequente a queixa de que ele tem sido inacessível e escalado assessores para conduzirem as negociações.
A postura tem preocupado o Palácio do Planalto, especialmente o ministro José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais), que tem cortado um dobrado para tentar evitar novos reveses impostos ao Executivo pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.