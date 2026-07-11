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Política

Reclamações de parlamentares sobre Randolfe chegam ao Planalto e incomodam Guimarães

Tem sido frequente a queixa de que líder do governo no Congresso é inacessível e tem escalado assessores para conduzirem as negociações

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 12h01 | Atualizado em 12 jul 2026, 10h32
O senador Randolfe Rodrigues
O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, durante sessão - 19/12/2024 (Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Aumentaram as reclamações de líderes do Legislativo sobre as dificuldades de interlocução com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues.

É frequente a queixa de que ele tem sido inacessível e escalado assessores para conduzirem as negociações.

A postura tem preocupado o Palácio do Planalto, especialmente o ministro José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais), que tem cortado um dobrado para tentar evitar novos reveses impostos ao Executivo pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

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