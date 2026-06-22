Recesso junino dá respiro a Motta após revelações sobre relação com Vorcaro

Interlocutores do presidente da Câmara, Hugo Motta, avaliam que o timing da revelação de que o paraibano viajou no jatinho de Daniel Vorcaro, do Banco Master, e teve hospedagem paga pelo banqueiro polêmico foi oportuno.

Isso porque os trabalhos na Casa serão mais lentos nos próximos dias em função da liberação para os parlamentares curtirem as festas juninas, onde principalmente os deputados do Nordeste aproveitam para fazer campanha.

O ritmo será retomado quando a poeira baixar e com pauta positiva, com a previsão de votação da proposta que equipara a misoginia ao racismo.