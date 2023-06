Receita coloca estrutura à disposição para ajudar CPMI do 8 de Janeiro

A Receita Federal colocou à disposição toda a estrutura do órgão para cooperar com os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) instalada no Congresso para investigar os atos de 8 de Janeiro. A manifestação da Receita foi uma resposta dada a um pedido feito pela relatora da comissão, a senadora, Eliziane Gama (PSD-MA), no qual solicitou ao órgão a concessão temporária de um técnico para colaborar com o colegiado.

“Estima-se que será recebida por esta CPMI volumosa quantidade de dados e informações para análise em prazo exíguo, o que requer a formação de equipe multidisciplinar especializada e conhecedora do universo das investigações para auxiliar esta relatoria na condução dos trabalhos”, escreveu a parlamentar em sua justificativa.

No retorno ao requerimento da parlamentar, a Receita Federal informou que não só colocará à disposição um auditor fiscal, como também toda a estrutura do órgão. Francisco de Assis de Oliveira Junior foi escalado para ser coordenador das atividades da secretaria especial da Receita junto à CPMI. O auditor já tinha atuado na CPI da Petrobras, em 2015.

“A CPMI poderá contar não apenas com um servidor da RFB para auxiliá-la em seus trabalhos, mas com toda a estrutura deste Órgão”, sustentou Robinson Sakiyama Barreirinhas, secretário especil da Receita. “Essa forma de atendimento, adotada em relação a todas as CPIs do Congresso, tem suprido as necessidades dos órgãos solicitantes, com significativos ganhos”, completou.