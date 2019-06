Realidade aumentada: o tamanho real de 39 quilos de cocaína

No último dia 25, autoridades de Sevilha, na Espanha, encontraram 39 quilos de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A informação foi revelada pela coluna Radar, de VEJA. Os pacotes da droga foram descobertos na mala do segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, de 38 anos, que fazia parte da comitiva encarregada de preparar o terreno para a chegada do presidente Jair Bolsonaro à cúpula do G20, no Japão. O episódio transformou a viagem em um escândalo internacional.

Para visualizar o volume de 39 quilos de cocaína, VEJA desenvolveu uma experiência de realidade aumentada. Para usar, só é preciso ter um celular com a câmera traseira ativada e o aplicativo do Facebook instalado. Então, clicar neste link. Ao apontar a câmera para qualquer superfície plana, os pacotes da droga em tamanho real aparecerão aplicados na imagem.