Real Time Big Data: candidato mais competitivo contra Lula no 2º turno não é Flávio

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O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) é o único nome que numericamente supera Lula em simulação de 2º turno, segundo pesquisa Real Time Big Data. Ele registra 44% contra 43% do petista, embora em empate técnico. Veja os detalhes que explicam sua competitividade e o cenário completo da corrida presidencial.

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O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), surge como o nome mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas simulações de segundo turno da pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 21. Entre todos os adversários testados, é o único que aparece numericamente à frente do petista, ainda que a diferença esteja dentro da margem de erro e configure empate técnico.

No cenário estimulado, Caiado registra 44% das intenções de voto, contra 43% de Lula. Brancos e nulos somam 8%, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados.

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Por que Caiado se destaca entre os adversários de Lula?

A principal diferença em relação aos demais cenários é que Caiado é o único candidato testado que supera numericamente Lula no confronto direto. Nas demais simulações, o presidente aparece à frente de seus adversários, embora em algumas delas também dentro da margem de erro.

Contra Flávio Bolsonaro (PL), Lula registra 45% das intenções de voto, ante 42% do senador. Já diante de Renan Santos (Missão), o presidente vence por 44% a 35%. Nos confrontos com Romeu Zema (Novo), Augusto Cury (Avante) e Joaquim Barbosa (DC), a vantagem do petista é ainda mais ampla.

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O que explica a competitividade de Caiado?

Embora a pesquisa não investigue as razões do desempenho do governador, os números indicam que Caiado reúne condições de disputar votos além de sua base eleitoral e reduzir a distância em relação ao presidente em um eventual segundo turno.

No primeiro turno, entretanto, o cenário ainda é distinto. Caiado aparece com 7% das intenções de voto, atrás de Lula, Flávio Bolsonaro e Renan Santos, ocupando a quarta colocação na disputa presidencial.

O que revelam os demais cenários de segundo turno?

As simulações mostram que Lula mantém vantagem numérica sobre a maior parte dos adversários testados. O cenário mais equilibrado é justamente o confronto com Caiado, seguido da disputa contra Flávio Bolsonaro, também marcada por empate técnico dentro da margem de erro.

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Os demais candidatos aparecem mais distantes do presidente nas projeções de segundo turno, reforçando a posição de Caiado como o nome que apresenta o desempenho mais competitivo entre os possíveis adversários de Lula no levantamento.

Como foi realizada a pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 18 e 20 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-05864/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.