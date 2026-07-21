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Política

Real Time Big Data: candidato mais competitivo contra Lula no 2º turno não é Flávio

Levantamento divulgado nesta terça, 21, testa cenários do confronto direto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 13h28
Presidente Lula
Presidente Lula durante evento no Planalto  (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), surge como o nome mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas simulações de segundo turno da pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 21. Entre todos os adversários testados, é o único que aparece numericamente à frente do petista, ainda que a diferença esteja dentro da margem de erro e configure empate técnico.

No cenário estimulado, Caiado registra 44% das intenções de voto, contra 43% de Lula. Brancos e nulos somam 8%, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados.

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Por que Caiado se destaca entre os adversários de Lula?

A principal diferença em relação aos demais cenários é que Caiado é o único candidato testado que supera numericamente Lula no confronto direto. Nas demais simulações, o presidente aparece à frente de seus adversários, embora em algumas delas também dentro da margem de erro.

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Contra Flávio Bolsonaro (PL), Lula registra 45% das intenções de voto, ante 42% do senador. Já diante de Renan Santos (Missão), o presidente vence por 44% a 35%. Nos confrontos com Romeu Zema (Novo), Augusto Cury (Avante) e Joaquim Barbosa (DC), a vantagem do petista é ainda mais ampla.

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O que explica a competitividade de Caiado?

Embora a pesquisa não investigue as razões do desempenho do governador, os números indicam que Caiado reúne condições de disputar votos além de sua base eleitoral e reduzir a distância em relação ao presidente em um eventual segundo turno.

No primeiro turno, entretanto, o cenário ainda é distinto. Caiado aparece com 7% das intenções de voto, atrás de Lula, Flávio Bolsonaro e Renan Santos, ocupando a quarta colocação na disputa presidencial.

O que revelam os demais cenários de segundo turno?

As simulações mostram que Lula mantém vantagem numérica sobre a maior parte dos adversários testados. O cenário mais equilibrado é justamente o confronto com Caiado, seguido da disputa contra Flávio Bolsonaro, também marcada por empate técnico dentro da margem de erro.

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Os demais candidatos aparecem mais distantes do presidente nas projeções de segundo turno, reforçando a posição de Caiado como o nome que apresenta o desempenho mais competitivo entre os possíveis adversários de Lula no levantamento.

Como foi realizada a pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 18 e 20 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-05864/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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