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Política

Reajuste do Bolsa Família foi debatido pela alta cúpula do governo por quase três semanas

Lula e os ministros Dario Durigan, Bruno Moretti e Miriam Belchior centralizaram as conversas sobre o aumento de 15% do benefício às vésperas do primeiro turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 10h30
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, sorrindo e olhando para a direita, usando terno cinza, camisa azul clara e gravata azul escura de bolinhas brancas, com microfones à frente. Ao fundo, uma bandeira do Brasil desfocada
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição - 14/09/2026 (Ricardo Stucker/Divulgação)
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Anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o reajústenme do Bolsa Família já vinha sendo debatido pela alta cúpula do governo nos últimos 20 dias.

Segundo fontes, Lula e os ministros Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento) e Miriam Belchior (Casa Civil) centralizaram as conversas.

Nos bastidores, há o reconhecimento de que foi oportuno eleitoralmente fazer o anúncio agora, especialmente em função da expectativa de uma disputa acirrada entre o petista e Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República.

Em paralelo, porém, há a explicação de que o reajuste só foi possível porque foi encontrado um espaço orçamentário após a fila do INSS zerar.

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