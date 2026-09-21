Reajuste do Bolsa Família foi debatido pela alta cúpula do governo por quase três semanas

Anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o reajústenme do Bolsa Família já vinha sendo debatido pela alta cúpula do governo nos últimos 20 dias.

Segundo fontes, Lula e os ministros Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento) e Miriam Belchior (Casa Civil) centralizaram as conversas.

Nos bastidores, há o reconhecimento de que foi oportuno eleitoralmente fazer o anúncio agora, especialmente em função da expectativa de uma disputa acirrada entre o petista e Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República.

Em paralelo, porém, há a explicação de que o reajuste só foi possível porque foi encontrado um espaço orçamentário após a fila do INSS zerar.