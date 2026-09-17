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Política

Reajuste de Lula ao Bolsa Família tem proximidade recorde com a eleição

Presidente reajusta o benefício a pouco mais de duas semanas da votação, em meio à disputa acirrada com Flávio Bolsonaro pela Presidência

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 12h22 | Atualizado em 17 set 2026, 12h37
Cartão do Bolsa Família não pode ser usado por terceiros
Cartão do Bolsa Família não pode ser usado por terceiros (./Divulgação)
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Reajuste de Lula ao Bolsa Família tem proximidade recorde com a eleição Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira, 17, um reajuste de 15,04% no Bolsa Família, elevando o piso do programa de R$ 600 para R$ 691. A medida foi anunciada a 17 dias do primeiro turno — a menor distância entre uma correção geral do benefício e uma eleição presidencial entre os reajustes realizados em anos eleitorais recentes.

O anúncio ocorre em meio a uma disputa apertada entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta mostra o parlamentar numericamente à frente do petista em um eventual segundo turno, por 46,8% a 46,4% — diferença de 0,4 ponto percentual, dentro da margem de erro de um ponto. No primeiro turno, porém, Lula aparece à frente, com 44,1% das intenções de voto, contra 41,7% de Flávio. O levantamento ouviu 5. 018 eleitores entre 11 e 16 de setembro.

O reajuste de 2026, contudo, não é o maior percentual registrado em anos eleitorais recentes. Em 2022, durante o governo Jair Bolsonaro, o então Auxílio Brasil passou de R$ 400 para R$ 600, uma alta de 50%. O aumento foi estabelecido pela Emenda Constitucional nº 123 e teve caráter temporário, com vigência de agosto a dezembro daquele ano.

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Antes disso, em 2014, durante o governo Dilma Rousseff, os benefícios do Bolsa Família foram reajustados em 10%. Em 2018, na gestão Michel Temer, o valor médio do benefício teve correção de 5,67%.

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A particularidade do anúncio desta quinta-feira, portanto, está no timing. Em 2022, o aumento de 50% ocorreu cerca de dois meses antes do primeiro turno. Agora, o governo Lula anuncia uma correção de 15,04% a pouco mais de duas semanas da votação.

A proximidade com o calendário eleitoral é um dado objetivo e, isoladamente, não permite estabelecer relação de causa e efeito entre o reajuste e a disputa presidencial. O governo afirma que a medida corresponde à recomposição inflacionária do benefício. O novo piso começa a ser pago na folha de outubro.

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