Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Política

‘Reagiu, morreu’, diz Renan Santos sobre polícias e combate ao crime

Candidato do Missão, partido do MBL, disse nesta terça, 4, em sabatina em São Paulo, que 'ou prende, ou mata'

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 17h43
Renan Santos: quotas, poupança como bens
Renan Santos participou de congresso do Missão no Paraná (G4/Reprodução)
Continua após publicidade
‘Reagiu, morreu’, diz Renan Santos sobre polícias e combate ao crime Priorizar nos meus resultados Google

O candidato a presidente da República Renan Santos (Missão) defendeu nesta terça-feira, 4, que, caso criminosos reajam a abordagens policiais, seja permitida uma reação mais violenta pelas forças de segurança, o que inclui a possibilidade de morte dos suspeitos. Ele usou como exemplo o caso do ciclista Vitor Medrado, que foi assassinado à queima roupa, no Parque do Povo, zona sul de São Paulo, na manhã do dia 13 de fevereiro de 2025, por dois criminosos que exigiram o seu celular. A vítima entregou o aparelho sem resistência.

“Ele entrega o celular e o bandido, de maneira voluntária, opta por atirar nele. É uma banalização da vida e do assassinato. O que você vai fazer com um criminoso desses? Só existem duas circunstâncias: ou você prende ou você mata”, disse Renan na sabatina do G4, próximo da Faria Lima, centro financeiro do país. Ele disse que, se for eleito presidente, estabelecerá como regra que criminosos do crime organizado que quiserem se entregar sejam presos. Quem resistir ou tentar enfrentar a polícia, pode ser morto. “Se entregou, foi preso. Combateu o policial, reagiu, morreu. Não deve haver uma terceira alternativa”, afirmou o candidato.

Depois, durante entrevista coletiva a jornalistas, ele repetiu a tese. “Isso já é permitido às polícias. Se uma pessoa esta assaltando à mão armada uma pessoa no meio da rua, o policial tem que fazer o uso da força, de preferência não letal — mas letal, se for o caso, para poder neutralizar alguém. (…) Espero até que ele (o criminoso) não morra. Mas, se precisar, que seja ele e não a pessoa. Isso é o básico”, disse Renan.

Em algumas pesquisas, Renan Santos chegou a aparecer em terceiro lugar, na frente dos ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado. O líder do Movimento Brasil Libre (MBL) se coloca como um candidato filiado a uma cartilha ultra liberal na economia e conservadora nos costumes. Em entrevistas anteriores, Renan disse que é o “único” candidato realmente de direita e que, caso não vá para o segundo turno, não deve apoiar nem Luiz Inácio Lula da Silva e nem Flávio Bolsonaro.

Siga
Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Renan Santos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).